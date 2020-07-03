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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Июль » 3 » 12:57:34

Житомирский конкурс красоты «Купальская царевна» проведут в Facebook

Вчера, 13:36:34 760 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский конкурс красоты «Купальская царевна» проведут в Facebook

 Уже традиционно на праздник Ивана Купала в Житомире устраивали конкурс красоты «Купальская царевна». В этом году из-за эпидемии и карантина конкурс проведут в онлайн-формате.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в управлении культуры Житомирского горсовета.

Для участия в конкурсе необходимо:

Со страницы Facebook управления культуры репостнуть себе на страницу объявление о конкурсе;
Разместить свое фото в купальском венке на личной странице Facebook и отметить при этом страницу управления культуры Житомирского городского совета;
Под опубликованным фото сделать хэштеги: #УправліннякультуриЖитомирськоїміськоїради #Купальська_Царівна_2020

Возраст участниц конкурса - от 16 до 30 лет. Девушка, которая получит наибольшее количество лайков, станет победительницей конкурса и получит подарочный сертификат от салона красоты.

В почетную тройку победительниц также войдут девушки, которые получат наибольшее количество лайков. Победительниц определят 13 июля.

Тэги: ивана купала, Житомир, конкурс
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