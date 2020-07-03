Житомирский конкурс красоты «Купальская царевна» проведут в Facebook

Уже традиционно на праздник Ивана Купала в Житомире устраивали конкурс красоты «Купальская царевна». В этом году из-за эпидемии и карантина конкурс проведут в онлайн-формате.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в управлении культуры Житомирского горсовета.
Для участия в конкурсе необходимо:
Со страницы Facebook управления культуры репостнуть себе на страницу объявление о конкурсе
;
Разместить свое фото в купальском венке на личной странице Facebook и отметить при этом страницу управления культуры Житомирского городского совета;
Под опубликованным фото сделать хэштеги: #УправліннякультуриЖитомирськоїміськоїради #Купальська_Царівна_2020
Возраст участниц конкурса - от 16 до 30 лет. Девушка, которая получит наибольшее количество лайков, станет победительницей конкурса и получит подарочный сертификат от салона красоты.
В почетную тройку победительниц также войдут девушки, которые получат наибольшее количество лайков. Победительниц определят 13 июля.