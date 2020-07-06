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Трагедия в Житомирской области: подросток взял ружье у отца и застрелился

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Трагедия в Житомирской области: подросток взял ружье у отца и застрелился

 В Житомирской области 13-летний парень совершил самоубийство, воспользовавшись оружием отца. Тело подростка с огнестрельным ранением головы нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны в окрестностях с. Майстров.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что парень без ведома отца взял из сейфа его зарегистрированное охотничье ружье и совершил самоубийство. По данному факту начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти ребенка.


 

"Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия", - информируют правоохранители.


Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным групп в социальных сетях.
Тэги: Суицид, Подросток, ружье
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