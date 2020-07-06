В Житомире нашли повешенным молодого солдата: предварительная версия - самоубийство

В Житомире нашли повешенным военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. Подозревают самоубийство.
Об этом сообщили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, передает "ЖЖ
".
"Вечером, 5 июля 2020 года, во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни"
, - информирует ДШВ.
По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за неразделенной любви. Сейчас продолжаются следственные действия.