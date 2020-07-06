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В Житомире нашли повешенным молодого солдата: предварительная версия - самоубийство

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В Житомире нашли повешенным молодого солдата: предварительная версия - самоубийство

 В Житомире нашли повешенным военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. Подозревают самоубийство.

Об этом сообщили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, передает "ЖЖ".

"Вечером, 5 июля 2020 года, во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни", - информирует ДШВ.

По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за неразделенной любви. Сейчас продолжаются следственные действия.
Тэги: военнослужащий, дшв, Суицид, Житомир
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