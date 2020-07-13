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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 13 » 11:54:56

В Житомирской области более 400 человек продолжают бороться с COVID-19

Вчера, 12:11:56 748 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области более 400 человек продолжают бороться с COVID-19

 В течение выходных в Житомирской области диагностирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Оперативную информацию 13 июля предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.

Всего в Житомирской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 1542 жителя. Среди медицинских работников на COVID-19 заболели 236 человек, детей - 95.

По состоянию на сегодня 1131 пациент уже выздоровел от коронавирусной болезни. Соответственно, продолжают лечиться 411 человек, из них 65 - в стационаре.

"Адаптивный карантин - это лишь ослабление карантинных мер, а не их игнорирование. Поэтому нужно и в дальнейшем придерживаться профилактических мероприятий - хорошо дезинфицировать руки, носить в общественных местах защитную маску и избегать большого скопления людей", - отметил во время еженедельного итогового брифинга пресс-секретарь председателя ОГА Юрий Мельник.


 
Тэги: Житомирская область, статистика, covid19
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