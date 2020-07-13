В Житомирской области более 400 человек продолжают бороться с COVID-19

В течение выходных в Житомирской области диагностирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Оперативную информацию 13 июля предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
Всего в Житомирской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 1542 жителя. Среди медицинских работников на COVID-19 заболели 236 человек, детей - 95.
По состоянию на сегодня 1131 пациент уже выздоровел от коронавирусной болезни. Соответственно, продолжают лечиться 411 человек, из них 65 - в стационаре.
"Адаптивный карантин - это лишь ослабление карантинных мер, а не их игнорирование. Поэтому нужно и в дальнейшем придерживаться профилактических мероприятий - хорошо дезинфицировать руки, носить в общественных местах защитную маску и избегать большого скопления людей"
, - отметил во время еженедельного итогового брифинга пресс-секретарь председателя ОГА Юрий Мельник.