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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 17 » 10:07:26

COVID-19 на Житомирщине: 546 новых случаев за сутки, больницы заполнены на 30%

Вчера, 10:15:26 936 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 на Житомирщине: 546 новых случаев за сутки, больницы заполнены на 30%

 В Житомирской области за минувшие сутки, 16 декабря, подтверждено 546 случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию "ЖЖ" предоставил Житомирский областной лабораторный центр.

С начала года всего подтверждено в области 35 157 случаев, из них выздоровели 27 049 человек (508 за сутки). По состоянию на 17 декабря на Житомирщине 7 518 активных больных коронавирусом.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 4 человека:
 
  • 58-летняя жительница Новоград-Волынского района;
  • 80-летний житель города Бердичев;
  • двое мужчин в возрасте 81 и 72 года - жители города Житомир.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 590 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 30,86% коек.

Тэги: статистика, Житомирская область, covid19
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:03:34, Вчера [Материал]
0

что за пиз..шь "заполнены на 30%" ? в больницу зайдите, посмотрите... либо скорую вызовите они не знают куда везти говорят на 100 % забито... если журналисты то инфу подавайте правдивую
Ответ: За інформацією Обласного центру громадського здоров’я заповненість лікарень станом на 17 грудня - 30,86%
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:32:59, Вчера [Материал]
0

я неделю назад скорую вызывал, они не знали куда везти... и вообще не хотели... говорят забито на 100 % куда его же везти....
dodo
3 No Name (dodo)   • 23:40:15, Вчера [Материал]
0

Не понимаю вас! У нас что другие болезни которые требуют госпитализации отменили и все болеют короной??
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