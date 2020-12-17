COVID-19 на Житомирщине: 546 новых случаев за сутки, больницы заполнены на 30%

В Житомирской области за минувшие сутки, 16 декабря, подтверждено 546 случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию "ЖЖ
" предоставил Житомирский областной лабораторный центр.
С начала года всего подтверждено в области 35 157 случаев, из них выздоровели 27 049 человек (508 за сутки). По состоянию на 17 декабря на Житомирщине 7 518 активных больных коронавирусом.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 4 человека:
- 58-летняя жительница Новоград-Волынского района;
- 80-летний житель города Бердичев;
- двое мужчин в возрасте 81 и 72 года - жители города Житомир.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 590 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 30,86% коек.
Ответ: За інформацією Обласного центру громадського здоров’я заповненість лікарень станом на 17 грудня - 30,86%