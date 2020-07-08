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Еще две смерти от COVID-19 в Житомирской области: среди умерших – житомирянин

Сегодня, 11:14:53 1152 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Еще две смерти от COVID-19 в Житомирской области: среди умерших – житомирянин

 В Житомирской области зафиксировали еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных вирусом, умерли жители Житомира и Коростенского района.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
 

"6 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер 67-летний мужчина из Коростенского района. 28 июня пациент с признаками болезни был госпитализирован, а 30 июня методом ПЦР подтвердили диагноз COVID-19", - информирует ОГА.


Также 6 июля скончался житомирянин 1935 года рождения, который был госпитализирован 4 июля. Диагноз подтвердили лабораторным путем 6 июля. Сообщается, что мужчина имел сопутствующие патологии.

В настоящее время на Житомирщине зарегистрировано 32 летальных исхода от COVID-19, больше всего в Житомире - 9 человек.



По информации Житомирского лабораторного центра, за минувшие сутки диагностировано 2 новых случая заболевания COVID-19. В то же время 65 жителей области вылечились от коронавирусной болезни.

В Украине с начала пандемии зарегистрировано 50 тыс. 414 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 807 - за последние сутки.

Тэги: covid19, статистика, Смерть, Житомирская область
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:00:36, Сегодня [Материал]
-2

Брехня.... мы назад в карантин не пойдем.
ELVA
2 Elva (ELVA)   • 14:14:01, Сегодня [Материал]
+3

А почему не пишут сколько умерло людей от других болезней из-за не оказанной или не вовремя оказанной медицинской помощи в период карантина? Очень "удобный карантин" у нас получается : законы принимать, проверки налоговые проводить - нет карантина! А в поликлинику или в больницу попасть с диагнозом не COVID-19 - нереально! Я уже не говорю о свободе передвижения людей и других нарушениях Конституции!
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:01:59, Сегодня [Материал]
+1

Народ попрежнему ходит в сопливых масках и сбрасывать их не собирается. Может это уже атрибут повседневный, как трусы?. Возможно-возможно его еще раз получится засунуть в бутылку. Но в такоми случае он уже оттуда не сможет выбратся. Вон негры не хотят работать и все, подай им пособие и баста .
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