Еще две смерти от COVID-19 в Житомирской области: среди умерших – житомирянин

В Житомирской области зафиксировали еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных вирусом, умерли жители Житомира и Коростенского района.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
"6 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер 67-летний мужчина из Коростенского района. 28 июня пациент с признаками болезни был госпитализирован, а 30 июня методом ПЦР подтвердили диагноз COVID-19", - информирует ОГА.
Также 6 июля скончался житомирянин 1935 года рождения, который был госпитализирован 4 июля. Диагноз подтвердили лабораторным путем 6 июля. Сообщается, что мужчина имел сопутствующие патологии.
В настоящее время на Житомирщине зарегистрировано 32 летальных исхода от COVID-19, больше всего в Житомире - 9 человек.
По информации Житомирского лабораторного центра, за минувшие сутки диагностировано 2 новых случая заболевания COVID-19. В то же время 65 жителей области вылечились от коронавирусной болезни.
В Украине с начала пандемии зарегистрировано 50 тыс. 414 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 807 - за последние сутки.