В Житомирской области пенсионерка обменяла несколько сотен тысяч гривен на листы бумаги

В Житомирской области пожилая пенсионерка отдала мошеннику все свои сбережения: несколько сотен тысяч гривен в национальной и иностранной валюте. Инцидент произошло 13 июля в одном из сел Бердичевского района.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
Как выяснилось, 86-летняя женщина впустила в свой дом незнакомца, которые представился представителем пенсионного фонда. Свой визит он объяснил якобы помощью пенсионерам в финансовых вопросах.
"Мужчина проинформировал старушку о срочной необходимости обмена денежных купюр, в том числе иностранной валюты, которые якобы должны вскоре выйти из обращения. Пожилая хозяйка передала проходимцу все имеющиеся сбережения в долларах США и украинских гривнах. Общая сумма в эквиваленте национальной валюты достигла нескольких сотен тысяч гривен", - информирует ГУНП.
Незнакомец, "обменяв" деньги на пакеты якобы с купюрами новых образцов, ушел из дома. Когда пенсионерка рассмотрела пакеты, вместо настоящих денег обнаружила разрезанные листы чистой бумаги.
Описанное событие полицейские квалифицировали как мошенничество, сейчас устанавливают личность и разыскивают незнакомца.