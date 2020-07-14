Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 14.07.2020    23:52:16
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 14 » 13:37:24

В Житомирской области пенсионерка обменяла несколько сотен тысяч гривен на листы бумаги

Сегодня, 14:17:24 2733 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области пенсионерка обменяла несколько сотен тысяч гривен на листы бумаги

 В Житомирской области пожилая пенсионерка отдала мошеннику все свои сбережения: несколько сотен тысяч гривен в национальной и иностранной валюте. Инцидент произошло 13 июля в одном из сел Бердичевского района.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

Как выяснилось, 86-летняя женщина впустила в свой дом незнакомца, которые представился представителем пенсионного фонда. Свой визит он объяснил якобы помощью пенсионерам в финансовых вопросах.
 

"Мужчина проинформировал старушку о срочной необходимости обмена денежных купюр, в том числе иностранной валюты, которые якобы должны вскоре выйти из обращения. Пожилая хозяйка передала проходимцу все имеющиеся сбережения в долларах США и украинских гривнах. Общая сумма в эквиваленте национальной валюты достигла нескольких сотен тысяч гривен", - информирует ГУНП.


Незнакомец, "обменяв" деньги на пакеты якобы с купюрами новых образцов, ушел из дома. Когда пенсионерка рассмотрела пакеты, вместо настоящих денег обнаружила разрезанные листы чистой бумаги.

Описанное событие полицейские квалифицировали как мошенничество, сейчас устанавливают личность и разыскивают незнакомца.
Тэги: деньги, обмен, мошенник
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 14:56:14, Сегодня [Материал]
-1

шикардос))) вечная история) деньги надо хранить в банке.. сотни тысяч если особенно))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus