Ученые проведут велопоход по северу Житомирской области

С 15 по 29 июля состоится велопоход Центральным и Западным Полесьем. В течение 14 дней трое участников планируют преодолеть 800 км и посетить четыре области Украины, в том числе и Житомирскую.
Как стало известно «Журналу Житомира
», велопоход проходит в рамках международного украинского-белорусского проекта «Полесье - дикая природа без границ».
Участники велопохода: Сергей Панченко, доктор биологических наук, геоботаник, эксперт ОО «Украинское общество охраны птиц», менеджер проекта «Полесье - дикая природа без границ»; Илья Чернышев - геоботаник, член МАН; Александр Лень - опытный турист, велопутешественник.
Велолюбители попытаются во время мероприятия наладить работу волонтерских групп и сделать описание маршрута, что будет способствовать популяризации туризма и созданию биосферного резервата «Центральное Полесье».
Маршрут начнется в пгт Иванков Киевской области, из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В течение путешествия планируется посетить с. Приборск, Волчков (Киевская обл.), с. Покалев и Селезовка (Житомирская обл.), Полесский природный заповедник.
Далее маршрут будет пролегать по Ровенской области - с. Старое Село и Высоцк., г. Сарны, Ровенский природный заповедник. Последняя область велопохода - Волынь с населенными пунктами с. Городок, Любешов, Ратно, национальным природным парком «Припять-Стоход», где и завершится основная программа путешествия.