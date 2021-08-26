Северные районы Житомирской области могут получить сертификат ЮНЕСКО

Северные громады Житомирской области могут получить статус «Биосферный резерват ЮНЕСКО». Над этим сейчас работают Министерство защиты окружающей среды, местные власти и общественная организация «Украинское общество охраны птиц» (ООП) в рамках реализации проекта «Полесье - природа без границ».
Об этом сообщает Овручский городской совет
, пресс-служба проекта «Полесье - природа без границ
» и ОО «Украинское общество охраны птиц
».
Статус подтвердят соответствующим сертификатом этой авторитетной международной организации. Сертификат ЮНЕСКО покажет, что данная территория имеет высокую экологическую и культурную ценность, а деятельность человека здесь происходит на принципах устойчивого развития, дружественного к окружающей среде.
«Предоставление статуса «биосферный резерват» не предусматривает никаких дополнительных (в том числе юридических) запретов или ограничений в природопользовании, создании новых объектов ПЗФ и др. Вместе с тем получение сертификата ЮНЕСКО поднимет статус этой территории, позволит активно развивать внутренний и международный туризм, привлекать инвестиции и участвовать в международных проектах», - говорит руководитель проекта «Полесье - дикая природа без границ» Ольга Яремченко.
Получить выгоду благодаря получению высокого статуса смогут 5 территориальных громад Житомирщины
: Словечанская, Лугинская, Коростенская, Овручская и Олевская.
Эксперты ООП в рамках проекта «Полесье - дикая природа без границ» провели широкие исследования территории Центрального Полесья и на их основе подготовили номинационных форму на биосферный резерват «Центральное Полесье» (БРЦП).
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины приняло подготовленный ООП документ и при участии местных органов государственной исполнительной власти организует процедуру согласования с землепользователями предложения номинировать наиболее сохранившуюся территорию Полесья на международный статус ЮНЕСКО «Биосферный резерват».
Для выявления ожиданий населения по созданию БРЦП был проведен опрос в 47 организациях на территории будущего резервата. Выяснилось, что население ожидает от статуса биосферного резервата надежного сохранения окружающей среды, развития зеленого туризма и экологически дружественного бизнеса, увеличение притока инвестиций и улучшение социальной инфраструктуры.
«Действительно, статус биосферного резервата поможет осуществиться этим ожиданиям людей, поскольку при условии соблюдения требований сертификата территория резервата будет обеспечивать жителей чистыми воздухом и водой, дарами природы (древесина, ягоды, грибы, растения-медоносы, лекарственные растения), спасать от последствий климатических изменений, быть надежным убежищем братьям нашим меньшим», - считает эксперт Украинского общества охраны птиц по разработке номинации биосферного резервата Леонид Проценко.
Для успешного сохранения окружающей среды и культурных ценностей в сочетании с устойчивым использованием природных ресурсов территории резерватов разделяют на зоны.
Зона ядра - это ценные природные территории. Это участки сохранившейся дикой природы, среду обитания редких растений и животных. И они требуют абсолютной охраны. В Зону ядра войдут Полесский и Ровенский природные заповедники и шесть небольших уже имеющихся заповедных урочищ. Здесь уже введена надежная охрана и такой режим охраны продолжит работать.
Буферная зона призвана смягчать влияние на ценные природные территории. Она будет охватывать земли охранных зон Полесского и Ровенского природных заповедников и буферных зон вокруг заповедных урочищ.
Земельные участки буферных зон остаются в той же - государственной, коммунальной, частной собственности.
Основную площадь составляют земли государственной собственности, которыми распоряжаются преимущественно гослесхозы. В буферных зонах нет населенных пунктов и промпредприятий, что облегчает задачу защиты заповедного ядра.
Транзитная зона - это территория сотрудничества и устойчивого землепользования. В транзитной зоне резервата находятся населенные пункты, здесь ведется традиционная хозяйственная деятельность, но при этом постоянно осуществляется работа по минимизации негативного влияния на окружающую среду, разрабатываются и внедряются природоохранные мероприятия, функционирует сеть «мягких» природоохранных территорий.
«Важное условие успешности биосферного резервата - честное, открытое и экологически дружеское сотрудничество расположенных на его территории учреждений всех видов и типов. Только так станет возможным сбалансированное развитие лесного и сельского хозяйства, экологически дружественного природопользования, частного строительства, рекреационной и туристической деятельности. И только тогда можно говорить о развитии туристической индустрии и экологических бизнес-инициатив, новых рабочих местах для местного населения и расцвете малого бизнеса»
, - отмечают эксперты.
Фото: Полісся – природа без кордонів