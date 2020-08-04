СБУ задержала в Житомире эколога при получении $1000 взятки. ФОТО

В Житомире во время получения взятки задержали сотрудника Государственной экологической инспекции Полесского округа. По информации УСБ Украины в Житомирской области, государственный инспектор по охране окружающей среды систематически требовал деньги от местных предпринимателей.
"Требовал деньги от местных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность с нарушением экологических и санитарных норм. За разные суммы взяток чиновник "не замечал" действий, которые приводили к загрязнению сельскохозяйственных земель и пересыханию источников питьевой воды в населенных пунктах области, а также способствовал уменьшению или избежанию штрафных санкций", - сообщает СБУ.
Задержали злоумышленника в центре Житомира при получении 1000 долларов США взятки от местного фермера.
Как сообщает спецслужба, за эти средства чиновник обещал не отражать в акте проверки нарушений из-за незаконного пользования скважиной и не принимать мер правового реагирования на заявления местных жителей.
Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
БОльшая часть этих взяток идёт по цепочке начальников на самые верха. Потому и жаловаться начальникам этой пиздобратии бесполезно. А что творится в судах я и сам видел.
Судьи, если это ИМ надо, кладут на Закон с большим прибором. И похрен им всякие судебные "реформы".