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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 4 » 08:20:49

СБУ задержала в Житомире эколога при получении $1000 взятки. ФОТО

Сегодня, 08:29:49 915 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ задержала в Житомире эколога при получении $1000 взятки. ФОТО

 В Житомире во время получения взятки задержали сотрудника Государственной экологической инспекции Полесского округа. По информации УСБ Украины в Житомирской области, государственный инспектор по охране окружающей среды систематически требовал деньги от местных предпринимателей.
 

"Требовал деньги от местных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность с нарушением экологических и санитарных норм. За разные суммы взяток чиновник "не замечал" действий, которые приводили к загрязнению сельскохозяйственных земель и пересыханию источников питьевой воды в населенных пунктах области, а также способствовал уменьшению или избежанию штрафных санкций", - сообщает СБУ.


Задержали злоумышленника в центре Житомира при получении 1000 долларов США взятки от местного фермера.



Как сообщает спецслужба, за эти средства чиновник обещал не отражать в акте проверки нарушений из-за незаконного пользования скважиной и не принимать мер правового реагирования на заявления местных жителей.

Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.



Тэги: взятка, СБУ, эколог, Житомир
Комментариев: 5
Pound
1 Life is life (Pound)   • 09:27:15, Сегодня [Материал]
+3

Ловлять, ловлять, а толку?
lg2013
2 lg (lg2013)   • 10:16:52, Сегодня [Материал]
0

Одні незароблені мільярди "законно" виводять з України, інших підставляють і ловлять для показу. А все ж відбувається по волі верхів. Так було, є, а коли закінчиться - невідомо, і чи закінчиться...
telefon
5 джавахарлал нюру (telefon)   • 10:43:10, Сегодня [Материал]
+1

Не закончится - всё закольцовано.
БОльшая часть этих взяток идёт по цепочке начальников на самые верха. Потому и жаловаться начальникам этой пиздобратии бесполезно. А что творится в судах я и сам видел.
Судьи, если это ИМ надо, кладут на Закон с большим прибором. И похрен им всякие судебные "реформы".
google
3 Гугиль (google)   • 10:38:02, Сегодня [Материал]
0

Сразу всех задержите и себя в том числе )
google
4 Гугиль (google)   • 10:40:12, Сегодня [Материал]
0

Последнее фото. Штрих слева и по центру - братья !? )
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