СБУ задержала в Житомире эколога при получении $1000 взятки. ФОТО

"Требовал деньги от местных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность с нарушением экологических и санитарных норм. За разные суммы взяток чиновник "не замечал" действий, которые приводили к загрязнению сельскохозяйственных земель и пересыханию источников питьевой воды в населенных пунктах области, а также способствовал уменьшению или избежанию штрафных санкций", - сообщает СБУ.