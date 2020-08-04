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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 4 » 15:43:52

Житомир велосипедный: мэр рассказал, на каких улицах города хотят нанести велополосы

Вчера, 16:08:33 870 23 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир велосипедный: мэр рассказал, на каких улицах города хотят нанести велополосы

 В Житомире продолжается капитальный ремонт дорог. На отремонтированных улицах скоро нанесут новую разметку в том числе и для велосипедистов, которых с каждым годом в городе становится все больше.

Велосипедные полосы появятся на улице Качиньского и Чудновской. В планах: Киевская и Покровская. Об этом 3 июля во время онлайн-приема граждан заявил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Первую разметку с велодорожками мы будем наносить по улице Леча Качиньского и Чудновской. Там с каждой стороны у нас остается 1-1,2 м. Мы немножко сузили права автомобилистов для того, что выделить с одной и другой стороны велодорожки", - отметил Сухомлин.


Мэр города добавил, что на указанных улицах будут наносить пластиковую разметку. Нанесение возможно только после 15-20 августа, так как из-за карантина не было поставок материала.

В планах мэрии создание велополос на улице Киевской. Одну из полос планируют обустроить на тротуаре.
 

"На следующей неделе начинаются работы по капитальному ремонту улицы Киевской. И также мы планируем с одной стороны выделить линию для велодорожки, а обратно сделать частично по тротуарам", - сообщил Сергей Сухомлин.


Аналогичную велодорожку могут сделать и на улице Покровской. Просчетом уже занялись проектанты.

Как сообщал "Журнал Житомира", 9 июня в Житомире возле управления патрульной полиции прошла акция протеста велосипедистов. Житомиряне требовали от полиции обратить внимание на безопасность велосипедистов и позволить сузить полосы движения транспорта, освободив лишнее пространство для создания велополос.
Тэги: разметка, велосмуга, Житомир
Комментариев: 23
Muz
1 Игорь (Muz)   • 16:23:03, Вчера [Материал]
+4

*планируем с одной стороны выделить линию для велодорожки, а обратно сделать частично по тротуарам"*

Я думаю, все же прекрасно понимают, что велосипедисты все-равно не смогут пользоваться этими "велодорожками"?
Hoakina
7 Марина (Hoakina)   • 17:23:39, Вчера [Материал]
+2

На 1. Так і є, будуть паркуватись авто, а карати за це у нас і не збираються
velcade
10 Санитар (velcade)   • 17:33:50, Вчера [Материал]
-2

Покажите пальчиком - ГДЕ парковаться от площади до Гидропарка (кроме Люцины и конца 102 дома). Это по чётной стороне. А по нечётной (кроме Динамо)?
pushistik13
13 Пушистик (pushistik13)   • 17:40:27, Вчера [Материал]
-5

да везде
авариечку включил - и стоиш....
ZVEZDA
15 Житомирянин (ZVEZDA)   • 18:04:03, Вчера [Материал]
+2

на 13. Да! як рагулик!)))))
Рашатумбай
16 Александр (Рашатумбай)   • 20:34:14, Вчера [Материал]
+5

Ти точно водій?...
1. в любий двір заї'зджаєш,
2. паркуєшся, де немає знаку про заборону,
3. провулків купа, де можна зупинитись,
4. біля Вогню,
5. біля фарм коледжу,
Головне мати бажання шукати, а не ставати де небудь, на найближчому пішохідному.
Admiral8
17 Papa (Admiral8)   • 21:03:59, Вчера [Материал]
+2

нигде. это типа где мне приземлить вертолет ?? где мои посадочные площадки??! пешеход, вел и общественный транспорт первичны. машины на последнем месте. Въезд в центр должен быть ака платным и тд и тп
Admiral8
18 Papa (Admiral8)   • 21:04:46, Вчера [Материал]
-1

расширьте полосы я не моогу проехать на комбайне!!!!! ААА!!!!!
Admiral8
19 Papa (Admiral8)   • 21:06:00, Вчера [Материал]
+1

проройте канал я купил лодку!!!!!
velcade
11 Санитар (velcade)   • 17:35:53, Вчера [Материал]
-3

А количество остановок общественного транспорта не смущает? Или вылысыпыдысты будут под/над ними проезжать?
ZVEZDA
14 Житомирянин (ZVEZDA)   • 18:02:48, Вчера [Материал]
+2

Так! наша поліція повністю бездіяльна!!!
vovik-zt
23 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:56:25, Вчера [Материал]
0

Звичайно будуть, усі тротуари запарковані і нічого. Особливо у дворах багатоповерхівок. Їздити по місту на вело стало небезпечно і некомфортно. Краще вже пішкі. Чи ввечері коли трафіка великого немає.
MMMka
2 Misha (MMMka)   • 16:23:44, Вчера [Материал]
-1

Круг на площади уже сузили... Машин же все меньше становится))) давайте теперь полосы сужайте.
Admiral8
20 Papa (Admiral8)   • 21:08:21, Вчера [Материал]
+2

сужают для понижения скорости. работает. убивают два зайца - оганичение скорости + свободное место для великов
MMMka
3 Misha (MMMka)   • 16:27:07, Вчера [Материал]
-5

Банальный деребан денег!!!
zt-gregori
4 Ігор (zt-gregori)   • 16:31:44, Вчера [Материал]
+3

тобто нанесення розмітки після ремонту - це деребан?
MMMka
5 Misha (MMMka)   • 17:08:42, Вчера [Материал]
-3

Тобто буде як з колом в центрі, спочатку зроблять доріжки, а потім побачать що пробки і знову заберуть.
MMMka
6 Misha (MMMka)   • 17:11:00, Вчера [Материал]
-3

Чи ви вважаете що на це все гроші не виділяються? Роблять все за так???
Sams2
9 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:33:30, Вчера [Материал]
-1

Нанесение тупой разметки - это не дерибан, это растрата.
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 17:39:38, Вчера [Материал]
-4

ну улицу ж не расширили, а кроят имеющееся.
значит тупой банальный дерибан.
с участием велотеррористов....
Sams2
8 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:32:26, Вчера [Материал]
-2

Ширина велодорожки, согласно нормам, не может быть меньше, чем 1,5 метра. Или делайте по нормам, или не делайте вообще!
Я смотрю эти городские власти вообще забили на законы, постановления, нормативы, ГОСТы. Если бы у нас была прокуратура, сидеть бы им всем давно и надолго.
Admiral8
21 Papa (Admiral8)   • 21:09:53, Вчера [Материал]
0

по новым гостам полосы делают уже для ограничения скорости. корбутовка вся 40кмч
Sams2
22 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:17:24, Вчера [Материал]
0

По гостам Велодорожка при реконструкции - не менее 1,5 метра. Всё.
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