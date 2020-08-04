Житомир велосипедный: мэр рассказал, на каких улицах города хотят нанести велополосы

"Первую разметку с велодорожками мы будем наносить по улице Леча Качиньского и Чудновской. Там с каждой стороны у нас остается 1-1,2 м. Мы немножко сузили права автомобилистов для того, что выделить с одной и другой стороны велодорожки", - отметил Сухомлин.