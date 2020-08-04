Житомир велосипедный: мэр рассказал, на каких улицах города хотят нанести велополосы

В Житомире продолжается капитальный ремонт дорог. На отремонтированных улицах скоро нанесут новую разметку в том числе и для велосипедистов, которых с каждым годом в городе становится все больше.
Велосипедные полосы появятся на улице Качиньского и Чудновской. В планах: Киевская и Покровская. Об этом 3 июля во время онлайн-приема граждан
заявил городской голова Сергей Сухомлин.
"Первую разметку с велодорожками мы будем наносить по улице Леча Качиньского и Чудновской. Там с каждой стороны у нас остается 1-1,2 м. Мы немножко сузили права автомобилистов для того, что выделить с одной и другой стороны велодорожки", - отметил Сухомлин.
Мэр города добавил, что на указанных улицах будут наносить пластиковую разметку. Нанесение возможно только после 15-20 августа, так как из-за карантина не было поставок материала.
В планах мэрии создание велополос на улице Киевской. Одну из полос планируют обустроить на тротуаре.
"На следующей неделе начинаются работы по капитальному ремонту улицы Киевской. И также мы планируем с одной стороны выделить линию для велодорожки, а обратно сделать частично по тротуарам", - сообщил Сергей Сухомлин.
Аналогичную велодорожку могут сделать и на улице Покровской. Просчетом уже занялись проектанты.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 9 июня в Житомире возле управления патрульной полиции прошла акция протеста велосипедистов. Житомиряне требовали от полиции обратить внимание на безопасность велосипедистов и позволить сузить полосы движения транспорта
, освободив лишнее пространство для создания велополос.
Я думаю, все же прекрасно понимают, что велосипедисты все-равно не смогут пользоваться этими "велодорожками"?
авариечку включил - и стоиш....
1. в любий двір заї'зджаєш,
2. паркуєшся, де немає знаку про заборону,
3. провулків купа, де можна зупинитись,
4. біля Вогню,
5. біля фарм коледжу,
Головне мати бажання шукати, а не ставати де небудь, на найближчому пішохідному.
значит тупой банальный дерибан.
с участием велотеррористов....
Я смотрю эти городские власти вообще забили на законы, постановления, нормативы, ГОСТы. Если бы у нас была прокуратура, сидеть бы им всем давно и надолго.