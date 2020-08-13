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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Август » 13 » 15:32:12

Заместитель Министра образования наградил в Житомире выпускников, сдавших ЗНО на 200 баллов. ФОТО

Сегодня, 15:45:12 117 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заместитель Министра образования наградил в Житомире выпускников, сдавших ЗНО на 200 баллов. ФОТО

 Сегодня, 13 августа, в Житомире наградили одаренную молодежь области, в частности выпускников, сдавших на 200 баллов внешнее независимое оценивание (ЗНО - укр.).

По информации облгосадминистрации, к награждению присоединился заместитель Министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук.

Отличиями, поздравительными письмами и ценными подарками наградили:
 
  • Шепетько Валерию - участницу ВНО по английскому языку, выпускницу Житомирского экологического лицея №24 Житомирского городского совета;
  • Скреминского Никиту - участника ВНО по истории Украины, выпускника опорного учебного заведения "Новочерторийское заведение общего среднего образования I-III ступеней" Любарского районного совета;
  • Коржовскую Викторию - участницу ВНО по химии, выпускницу Довбышской общеобразовательной школы I-III ступеней Довбышского сельского совета;
  • Прокопчука Романа - участника ВНО по химии, выпускника Новоборовского лицея Новоборовского поселкового совета;

Кроме того, благодарностью Министерства и Почетной грамотой ОГА наградили и учителей, которые подготовили участников ВНО:
 
  • Крошко Наталью - учителя английского языка Житомирского экологического лицея №24;
  • Грабара Богдана - учителя истории и правоведения опорного учебного заведения "Новочерторийское заведение общего среднего образования I-III ступеней";
  • Чернецкую Татьяну - учителя химии Довбышской общеобразовательной школы I-III ступеней;
  • Прокопчук Жанну - учителю химии Новоборовского лицея.

Одаренной молодежи Житомирской области вручили сертификаты за научные, творческие, спортивные достижения, личное мужество и вклад в обеспечение молодежного движения, а также юным спортсменам удостоверения кандидатов в мастера спорта и благодарности ОГА их тренерам.



















ФОТО: Житомирська ОГА
Тэги: Житомир, награда, ЗНО
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