Заместитель Министра образования наградил в Житомире выпускников, сдавших ЗНО на 200 баллов. ФОТО

Сегодня, 13 августа, в Житомире наградили одаренную молодежь области, в частности выпускников, сдавших на 200 баллов внешнее независимое оценивание (ЗНО - укр.).
По информации облгосадминистрации, к награждению присоединился заместитель Министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук.
Отличиями, поздравительными письмами и ценными подарками наградили:
- Шепетько Валерию - участницу ВНО по английскому языку, выпускницу Житомирского экологического лицея №24 Житомирского городского совета;
- Скреминского Никиту - участника ВНО по истории Украины, выпускника опорного учебного заведения "Новочерторийское заведение общего среднего образования I-III ступеней" Любарского районного совета;
- Коржовскую Викторию - участницу ВНО по химии, выпускницу Довбышской общеобразовательной школы I-III ступеней Довбышского сельского совета;
- Прокопчука Романа - участника ВНО по химии, выпускника Новоборовского лицея Новоборовского поселкового совета;
Кроме того, благодарностью Министерства и Почетной грамотой ОГА наградили и учителей, которые подготовили участников ВНО:
- Крошко Наталью - учителя английского языка Житомирского экологического лицея №24;
- Грабара Богдана - учителя истории и правоведения опорного учебного заведения "Новочерторийское заведение общего среднего образования I-III ступеней";
- Чернецкую Татьяну - учителя химии Довбышской общеобразовательной школы I-III ступеней;
- Прокопчук Жанну - учителю химии Новоборовского лицея.
Одаренной молодежи Житомирской области вручили сертификаты за научные, творческие, спортивные достижения, личное мужество и вклад в обеспечение молодежного движения, а также юным спортсменам удостоверения кандидатов в мастера спорта и благодарности ОГА их тренерам.
ФОТО: Житомирська ОГА