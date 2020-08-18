На севере области начали ремонт еще одного участка трассы Житомир – Выступовичи

В Житомирской области начался капитальный ремонт уже седьмого участка трассы М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, проходящего через город Овруч. Об этом в Facebook
информирует Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
На начальном этапе ремонта предусмотрено выполнить демонтаж старого дорожного покрытия, срезку кустарника, переустройство сетей связи и земляные работы.
"Дорожная одежда в городе будет иметь 3 слоя: слой основания из щебеночно-песчаной смеси, крупнозернистая асфальтобетонная смесь и щебеночно-мастичный асфальтобетон. Все слои будут соединены битумной эмульсией и проармированы", - сообщает САД.
После проведения работ также будет устроен водоотвод, укрепление откосов насыпи. Примыкания, площадки для отстоя большегрузных транспортных средств и остановочные площадки также будут иметь новое дорожное покрытие.
"Кроме того, проектом также предусмотрено устройство барьерного и перильного ограждений, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком"
, - добавляет служба автодорог.
Капитальный ремонт 4 км трассы на участке км 46 + 483 - км 50 + 483 будет стоить 90,48 млн гривен. Подрядная организация - ЧП "Автомагистраль".
Напомним, в Овручском районе Житомирской области начаты ремонтные работы на автомобильной дороге М-21. На ремонт 19 км потратят 510 млн 498 тыс. грн
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