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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 18 » 14:32:10

На севере области начали ремонт еще одного участка трассы Житомир – Выступовичи

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На севере области начали ремонт еще одного участка трассы Житомир – Выступовичи

 В Житомирской области начался капитальный ремонт уже седьмого участка трассы М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, проходящего через город Овруч. Об этом в Facebook информирует Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.

На начальном этапе ремонта предусмотрено выполнить демонтаж старого дорожного покрытия, срезку кустарника, переустройство сетей связи и земляные работы.
 

"Дорожная одежда в городе будет иметь 3 слоя: слой основания из щебеночно-песчаной смеси, крупнозернистая асфальтобетонная смесь и щебеночно-мастичный асфальтобетон. Все слои будут соединены битумной эмульсией и проармированы", - сообщает САД.


После проведения работ также будет устроен водоотвод, укрепление откосов насыпи. Примыкания, площадки для отстоя большегрузных транспортных средств и остановочные площадки также будут иметь новое дорожное покрытие.



"Кроме того, проектом также предусмотрено устройство барьерного и перильного ограждений, установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком", - добавляет служба автодорог.

Капитальный ремонт 4 км трассы на участке км 46 + 483 - км 50 + 483 будет стоить 90,48 млн гривен. Подрядная организация - ЧП "Автомагистраль".

Напомним, в Овручском районе Житомирской области начаты ремонтные работы на автомобильной дороге М-21. На ремонт 19 км потратят 510 млн 498 тыс. грн.
Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
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