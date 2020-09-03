Верховна Рада вирішила: 100-річчя Житомирської політехніки відзначать на державному рівні

2 вересня учасники пленарного засідання Верховної Ради України проголосували за постанову про святкування сотого ювілею від дня заснування Державного університету «Житомирська політехніка» на загальнодержавному рівні. Про це повідомляє пресслужба парламенту.
Зокрема, у постанові «Про внесення змін до додатка Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» доповнили перелік відомих подій, які відзначаються на загальнодержавному рівні, позицією «100 років з часу заснування Державного університету «Житомирська політехніка» (1920 р.).
Минулого року Житомирський державний технологічний університет офіційно отримав нову назву – Державний університет «Житомирська політехніка». Цікаво, що у червні 2010 року “Житомирська політехніка” відзначала 50-річчя від дня заснування. Проте на офіційному сайті розділ про історію університету вже оновлено й вказано, що офіційною датою заснування Житомирської політехніки насправді був 1920 рік.
В березні 1920 року, коли в Україні ще тривала громадянська війна створено Волинський політехнікум з трьома відділеннями: електротехнічним, сільськогосподарської технології, гідротехнічним. В грудні 1920 року технікум вилучено з підпорядкування Губземвідділу і передано Губернському відділу професійної освіти (Губпрофобр). Тоді ж його реорганізовано у Волинський індустріальний технікум з трьома відділами: механічним, хімічним і будівельним. Народний комісаріат освіти УСРР офіційно підтвердив правонаступництво та визнав початок історії розвитку та становлення Волинського індустріального технікуму, як єдиного вищого індустріально-технічного закладу губернії, з березня 1920 року.
Перші місяці існування нового ВИШу були важкими. Про це красномовно свідчить звіт про стан технікуму на 1 січня 1922 року. Цитуємо окремі витяги з нього.
«Ряд прежних преподавателей земельного политехникума... читали лекции скорее из сострадания к студенческой молодежи, так как вознаграждение было ничтожно, продовольственных пайков не отпускалось никаких. Графические искусства вести было нечем и не на чем. Лабораторий и мастерских не было. Весной, с началом огородней кампании, голодающее учительство с головой ушло на обработку огородных земельных участков, где обычно их находили посланные от студентов, да заведующий пустующими от лекторов аудиториями. Отчаявшись в правильности занятий, студенчество пустилось на устройство литературных диспутов, судов, а также обработку огородов, зароботок в деревне, т. е. начало фактически распыляться».
На початковому етапі технікум не мав навіть власного приміщення, а знаходився на нижньому поверсі Інституту народної освіти, тепер це головний корпус Житомирського державного університету ім. І. Франка.
Майже весь 1921 рік пройшов під питанням: бути чи не бути технікуму? У вересні того ж року була спроба оголосити його закритим, проте група викладачів та студентів добилася відміни ліквідації. Налагоджували елементарні побутові умови, зокрема видавали «академпайки» педагогічному персоналу. Почалося створення власної матеріальної бази. Для вирішення питання розміщення аудиторій і лабораторій у 1922 році технікуму було офіційно передано будівлю колишньої 2 гімназії м. Житомира, на першочерговий ремонт якої було виділено 50000 крб.
1 вересня 2020 р. виш-ювіляр розпочав у складних епідеміологічних умовах. Введено масковий режим в навчальних корпусах, обмежено кількість аудиторних занять тощо. Тим не менш, ректор Віктор Євдокимов повідомив, що, незважаючи на пандемію, у Житомирської політехніку вже вступили майже 2000 студентів. А з урахуванням того, що І курс почне навчання 21 вересня і прийом триває – першокурсників буде більше двох тисяч.
Пресслужба Віктора Євдокимова
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