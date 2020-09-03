Верховна Рада вирішила: 100-річчя Житомирської політехніки відзначать на державному рівні

«Ряд прежних преподавателей земельного политехникума... читали лекции скорее из сострадания к студенческой молодежи, так как вознаграждение было ничтожно, продовольственных пайков не отпускалось никаких. Графические искусства вести было нечем и не на чем. Лабораторий и мастерских не было. Весной, с началом огородней кампании, голодающее учительство с головой ушло на обработку огородных земельных участков, где обычно их находили посланные от студентов, да заведующий пустующими от лекторов аудиториями. Отчаявшись в правильности занятий, студенчество пустилось на устройство литературных диспутов, судов, а также обработку огородов, зароботок в деревне, т. е. начало фактически распыляться».