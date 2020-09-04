Четыре школы Житомирской громады теперь имеют современные велосипедные парковки. ФОТО

В школьном дворе Житомирского экологического лицея №24 состоялось официальное открытие велосипедных парковок, которые были установлены в рамках международного проекта «TUMI: путь в школу».
Как сообщал «Журнал Житомира
», крытые велопарковки на 20 мест также появились в Вересовской школе и житомирских школах №8 и №36. Все монтажные работы были завершены еще до начала учебного года.
Целью проекта «TUMI: путь в школу» является повышение безопасности передвижения пешеходов и стимулирование развития устойчивой мобильности в Житомирской городской ОТГ. Школы, которые являются участниками проекта, одни из самых мобильных учреждений громады: ученики этих школ больше всего пользуются велосипедами, и теперь они имеют обустроенную инфраструктуру для временного хранения велосипедов.
«В рамках проекта также планируется провести капитальный ремонт пешеходных переходов, перекрестков и тротуаров около четырех школ для того, чтобы дети имели более безопасную инфраструктуру для передвижения. Кроме того, в школах, участвующих в проекте, планируется проведение детской велосипедной школы»
, - рассказала Светлана Ольшанская, заместитель городского головы.
Места для установки велосипедных парковок были определены непосредственно представителями школьных комитетов по мобильности и администраций соответствующих учебных заведений.
Установленные велосипедные парковки находятся под наблюдением видеокамер системы школьного видеонаблюдения.
Проект внедряется при финансовой поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) GmbH, которое дает городу грант в размере почти 150 тыс. евро. Житомир стал одним из 10 городов в мире
, который получил грантовую поддержку.
В таком случае нужен или охранник или видеонаблюдение.
Детям в нашем городе ездить на велосипедах абсолютно небезопасно.
Велодорожек нету, даже по тротуарах не всегда нормально можно ехать.
Но раз начали развивать эту тему, то давайте дальше делать условия для велосипедистов.
але я сподіваюсь, що батьки також придбали і показали дітям, як користуватися велозамками.