Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 18.08.2020    21:53:21
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 18 » 08:55:54

Возле житомирских школ установят крытые велосипедные парковки. ФОТО

Сегодня, 09:01:54 934 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Возле житомирских школ установят крытые велосипедные парковки. ФОТО

 В четырех школах Житомирской городской территориальной громады появятся современные велосипедные парковки. Инфраструктуру для юных велосипедистов установят в рамках проекта «TUMI: шлях до школи».

Как стало известно «Журналу Житомира», крытые велопарковки вскоре появятся в Вересовской школе, экологическом лицее №24, школе №8 и №36.

«Каждая из них рассчитана на 20 паркомест. С нового учебного года дети смогут оставлять велосипеды на велопарковке, а не под стенами и у лестницы в школу», - говорится на странице проекта «TUMI: шлях до школи».

Первой, где начали устанавливать велопарковку, стала школа №36. Рядом есть камера видеонаблюдения, которая будет следить за безопасностью велосипедов.

Проект «TUMI: шлях до школи» внедряется при финансовой поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) GmbH, которое дает городу грант в размере почти 150 тыс. евро. Житомир стал одним из 10 городов в мире, который получил грантовую поддержку.





ФОТО: TUMI: шлях до школи
Тэги: школа, Житомир, велопарковка
Комментариев: 2
den2016
1 Деня (den2016)   • 11:00:50, Сегодня [Материал]
-3

Сколько б**ть можно писать статьи о Розенблат и Зубко???? Зае**ли, помойка а не новостной сайт!
Ответ: Это грантовый проект. Реализует его «Агентство развития города» Житомирского городского совета
google
2 Гугиль (google)   • 11:22:53, Сегодня [Материал]
+2

"Рядом есть камера видеонаблюдения, которая будет следить за безопасностью велосипедов."
Если там сидит на пульте чел и затем опергруппа выедет - то спору нет...а так до сраки та видеокамера....Жаль...Но убогие на ум и недостаток соседи сами же полезут воровать, даже не побрезгуют что велосипеды детские...Шо не? Отбей в ютюбе и посмотри сколько такие камеры видеонаблюдения засняли как воруют по подъездам коляски, вело и прочее.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus