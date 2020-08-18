Возле житомирских школ установят крытые велосипедные парковки. ФОТО

В четырех школах Житомирской городской территориальной громады появятся современные велосипедные парковки. Инфраструктуру для юных велосипедистов установят в рамках проекта «TUMI: шлях до школи».
Как стало известно «Журналу Житомира
», крытые велопарковки вскоре появятся в Вересовской школе, экологическом лицее №24, школе №8 и №36.
«Каждая из них рассчитана на 20 паркомест. С нового учебного года дети смогут оставлять велосипеды на велопарковке, а не под стенами и у лестницы в школу»
, - говорится на странице проекта «TUMI: шлях до школи»
.
Первой, где начали устанавливать велопарковку, стала школа №36. Рядом есть камера видеонаблюдения, которая будет следить за безопасностью велосипедов.
Проект «TUMI: шлях до школи» внедряется при финансовой поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) GmbH, которое дает городу грант в размере почти 150 тыс. евро. Житомир стал одним из 10 городов в мире
, который получил грантовую поддержку.
ФОТО: TUMI: шлях до школи
Ответ: Это грантовый проект. Реализует его «Агентство развития города» Житомирского городского совета
Если там сидит на пульте чел и затем опергруппа выедет - то спору нет...а так до сраки та видеокамера....Жаль...Но убогие на ум и недостаток соседи сами же полезут воровать, даже не побрезгуют что велосипеды детские...Шо не? Отбей в ютюбе и посмотри сколько такие камеры видеонаблюдения засняли как воруют по подъездам коляски, вело и прочее.