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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 4 » 10:34:05

Большая часть Житомира осталась без воды из-за аварии в переулке

Сегодня, 10:48:05 928 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Большая часть Житомира осталась без воды из-за аварии в переулке

 КП "Житомирводоканал" 3 сентября предупредил, что утром 4 сентября в городе снизят давление подачи воды. Впрочем, давление настолько снизили, что почти во всех районах отсутствует водоснабжение. Об этом в соцсетях пишут недовольные житомиряне.

Между тем водоканал информирует о ремонтных работах и ​​приостановке водоснабжения в микрорайон Крошня.
 

"4 сентября КП "Житомирводоканал" проводит аварийно-восстановительные работы на водоводе пересечение ул. Новосенная/пер. 1-й Литейный (вследствие порыва на трубопроводе диаметра 1200 будет приостановлено водоснабжение в микрорайон Крошня, снижено давление подачи воды по всему городу)", - сообщает КП.


Также ремонтные работы проводят по адресам:
 
  • ул. Бялика, 4;
  • ул. Героев Десантников, 23;
  • просп. Мира, 47;
  • ул. Льва Толстого, 16;
  • ул. Киевская, 46;
  • ул. Победы, 4/2, 54;
  • ул. Домбровского, 45;
  • ул. Короленко, 74;
  • пер. Восточный, 6а.

Кроме того, проводятся работы на насосной станции третьего подъема, в связи с чем временно приостановлено водоснабжение до выполнения работ по таким адресам:
 
  • площадь Освобождения, 1;
  • ул. Святого Зигмунта Фелинского 3, 5, 7;
  • пер. Червоный, 41, 45, 45а;
  • Польский бульвар, 7, 12, 14, 15, 16, 18;
  • ул. Маликова, 8, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 30, 32;
  • ул. Клосовского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18/9;
  • просп. Мира 1, 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Тэги: Житомир, водоканал, Ремонт
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:26:40, Сегодня [Материал]
0

Как вы задолбали . Пора на свалку истории!
velcade
2 Санитар (velcade)   • 12:56:14, Сегодня [Материал]
-1

Модераторы!!! Когда спамера Павловскую закроете? Тычет свою хр.... во все статьи. Достала уже. Посоветуйте ей купить квартиру в другом районе.
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