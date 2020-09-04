Большая часть Житомира осталась без воды из-за аварии в переулке

КП "Житомирводоканал" 3 сентября предупредил, что утром 4 сентября в городе снизят давление подачи воды
. Впрочем, давление настолько снизили, что почти во всех районах отсутствует водоснабжение. Об этом в соцсетях пишут недовольные житомиряне.
Между тем водоканал информирует
о ремонтных работах и приостановке водоснабжения в микрорайон Крошня.
"4 сентября КП "Житомирводоканал" проводит аварийно-восстановительные работы на водоводе пересечение ул. Новосенная/пер. 1-й Литейный (вследствие порыва на трубопроводе диаметра 1200 будет приостановлено водоснабжение в микрорайон Крошня, снижено давление подачи воды по всему городу)", - сообщает КП.
Также ремонтные работы проводят по адресам:
- ул. Бялика, 4;
- ул. Героев Десантников, 23;
- просп. Мира, 47;
- ул. Льва Толстого, 16;
- ул. Киевская, 46;
- ул. Победы, 4/2, 54;
- ул. Домбровского, 45;
- ул. Короленко, 74;
- пер. Восточный, 6а.
Кроме того, проводятся работы на насосной станции третьего подъема, в связи с чем временно приостановлено водоснабжение до выполнения работ по таким адресам:
- площадь Освобождения, 1;
- ул. Святого Зигмунта Фелинского 3, 5, 7;
- пер. Червоный, 41, 45, 45а;
- Польский бульвар, 7, 12, 14, 15, 16, 18;
- ул. Маликова, 8, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 30, 32;
- ул. Клосовского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18/9;
- просп. Мира 1, 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.