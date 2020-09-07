Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 7 » 08:47:31

В Житомире из-за капремонта Киевской ограничат движение транспорта, возможны заторы

Вчера, 08:59:31 1443 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за капремонта Киевской ограничат движение транспорта, возможны заторы

 В Житомире начали ремонтировать вторую часть улицы Киевской. Уже срезали асфальт на участке дороги от улицы Театральной до Покровской.

Как передает издание Житомир инфо, первую часть ремонта от площади Соборной до улицы Театральной начали 8 августа и 4 сентября открыли въезд, но запрещающие знаки не сняли.
 

«Вторая и третья части - это улица Киевская от Театральной до Небесной Сотни: сначала будет правая сторона закрываться, потом левая. Протяженность улицы примерно 820 м, общая площадь выполнения работ примерно 11 тыс. кв. м. При этом во время капитального ремонта будет заменено 94 метра канализационных сетей, 78 колодцев с крышками и люками. Также будет заменено 20 ливневых канализационных решеток», - отметил заместитель городского головы Александр Шевчук.


Житомирский городской совет предупредил, что с 7 сентября, в связи с проведением капитального ремонта дорожного покрытия, будет приостановлено движение транспорта на улице Киевской, а именно от улицы Театральной до улицы Покровской.










ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, ремонт дорог
Комментариев: 3
MMMka
1 Misha (MMMka)   • 09:18:18, Вчера [Материал]
+2

Котовского ремонт, Киевская ремонт... вопрос - как проехать?
Разве так тяжело вначале одну улицу сделать потом перейти на другую?
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 11:45:49, Вчера [Материал]
+1

возможно сложно, например календарно займет больше времени
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:34:59, Вчера [Материал]
0

или эффект масштабности смажецца
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