В Житомире из-за капремонта Киевской ограничат движение транспорта, возможны заторы

В Житомире начали ремонтировать вторую часть улицы Киевской. Уже срезали асфальт на участке дороги от улицы Театральной до Покровской.
Как передает издание Житомир инфо
, первую часть ремонта от площади Соборной до улицы Театральной начали 8 августа и 4 сентября открыли въезд, но запрещающие знаки не сняли.
Житомирский городской совет предупредил
«Вторая и третья части - это улица Киевская от Театральной до Небесной Сотни: сначала будет правая сторона закрываться, потом левая. Протяженность улицы примерно 820 м, общая площадь выполнения работ примерно 11 тыс. кв. м. При этом во время капитального ремонта будет заменено 94 метра канализационных сетей, 78 колодцев с крышками и люками. Также будет заменено 20 ливневых канализационных решеток», - отметил заместитель городского головы Александр Шевчук.
, что с 7 сентября, в связи с проведением капитального ремонта дорожного покрытия, будет приостановлено движение транспорта на улице Киевской, а именно от улицы Театральной до улицы Покровской.
ФОТО: Житомир инфо
Разве так тяжело вначале одну улицу сделать потом перейти на другую?