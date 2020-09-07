В Житомире из-за капремонта Киевской ограничат движение транспорта, возможны заторы

«Вторая и третья части - это улица Киевская от Театральной до Небесной Сотни: сначала будет правая сторона закрываться, потом левая. Протяженность улицы примерно 820 м, общая площадь выполнения работ примерно 11 тыс. кв. м. При этом во время капитального ремонта будет заменено 94 метра канализационных сетей, 78 колодцев с крышками и люками. Также будет заменено 20 ливневых канализационных решеток», - отметил заместитель городского головы Александр Шевчук.