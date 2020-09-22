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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 22 » 17:31:01

В Житомире автомобиль вылетел на тротуар и врезался в парапет: фото с места ДТП

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В Житомире автомобиль вылетел на тротуар и врезался в парапет: фото с места ДТП

 В центре Житомира возле площади Соборной 22 сентября автомобиль выехал на тротуар и врезался в парапет. Водитель получил травмы.

Очевидцы рассказывают, что автомобиль двигался по улице Победы в направлении площади Соборной и его "подрезал" другой автомобиль, передает Житомир инфо.

В результате водитель потерял управление и на скорости въехал в парапет. При ударе зацепил припаркованный рядом автомобиль.

На месте происшествия работали медики и полицейские.

"В 14.24 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Автомобиль Peugeot въехал в бордюр. Водитель получил телесные повреждения. Это пока вся информация, которая у нас есть", - отметил пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.









ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, дтп
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