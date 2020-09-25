На перекрестке в центре Житомира столкнулись Volkswagen и Daewoo: фото с места ДТП

Вечером 24 сентября в Житомире на перекрестке улиц Большой Бердичевской и Ивана Кочерги произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись Volkswagen Passat и Daewoo Lanos.
В результате ДТП автомобили получили значительные механические повреждения, также травмировался один из водителей, передает издание Житомир инфо.
«Около 20:00 поступил вызов о ДТП с пострадавшими на Большой Бердичевской. Водителя Volkswagen забрала скорая помощь. На месте работал следователь по ДТП», - сообщил пресс-офицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.
В отделе коммуникации полиции Житомирской области рассказали, что водителя Volkswagen отпустили на амбулаторное лечение.