Тепловики Житомирщини виступили за якнайшвидше прийняття проекту закону 3800-1

Близько 50-ти теплопостачальних підприємств з 15 областей України одностайно підтримали якнайшвидший розгляд та прийняття законопроекту №3800-1, який забезпечить вчасний початок опалювального сезону по всій країні.
48 підприємств з усієї України обговорили проблеми галузі на всеукраїнському Форумі «Боргова криза на газовому ринку та шляхи стабілізації фінансово-господарської діяльності теплопостачальних та газопостачальних організацій перед початком опалювального сезону». Вже вдруге майданчиком для обговорення стала Федерація роботодавців України.
За словами представників асоціацій "Укртеплокомуненерго" та УкрТЕЦ по всій країні тепловики стикаються з однаковими проблемами: старі борги за газ, вимивання коштів в погашення заборгованостей минулих періодів, брак коштів на модернізацію і підготовку до зими. Ускладнюється ситуація захмарними штрафами з боку НАК «Нафтогаз України», які неможливо включити в тариф на тепло.
«В умовах, в яких працюють комунальні підприємства - вони не спроможні заплатити за природній газ у тих обсягах, у яких виставляють рахунки, - вважає Ярослав Рабошук, заступник виконавчого директора Асоціації міст України. - Це призвело до того, що ми на сьогоднішній день маємо вже 36 мільярдів гривень заборгованості за природній газ».
Наявність боргової проблеми визнають навіть в Міністерстві економіки, але поки що пропонують заборонити арештовувати рахунки тепловиків під час опалювального сезону. Вирішити проблему теплової галузі можна, стверджують фахівці. І навіть відповідний документ на розгляд Верховною радою вже зареєстрований. Це проект закону 3800-1, який передбачає списання боргів, які утворились на ринку природного газу, через державне регулювання.
«На сьогодні, однією із тем, яка має бути розглянута та прийнята - це є розроблений законопроект 3800-1, - говорить Сергій Дунайло, віце-президент міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго». - Він дозволить дійсно стабілізувати фінансовий стан теплових підприємств».
Всі учасники форуму разом з представниками місцевої влади домовились повторно звернутись до РНБО, Кабміну та Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг з вимогою, якомога швидше розглянути проект закону №3800-1 та передати його до Верховної Ради.