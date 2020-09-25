Тепловики Житомирщини виступили за якнайшвидше прийняття проекту закону 3800-1

«В умовах, в яких працюють комунальні підприємства - вони не спроможні заплатити за природній газ у тих обсягах, у яких виставляють рахунки, - вважає Ярослав Рабошук, заступник виконавчого директора Асоціації міст України. - Це призвело до того, що ми на сьогоднішній день маємо вже 36 мільярдів гривень заборгованості за природній газ».

«На сьогодні, однією із тем, яка має бути розглянута та прийнята - це є розроблений законопроект 3800-1, - говорить Сергій Дунайло, віце-президент міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго». - Він дозволить дійсно стабілізувати фінансовий стан теплових підприємств».





Близько 50-ти теплопостачальних підприємств з 15 областей України одностайно підтримали якнайшвидший розгляд та прийняття законопроекту №3800-1, який забезпечить вчасний початок опалювального сезону по всій країні.48 підприємств з усієї України обговорили проблеми галузі на всеукраїнському Форумі «Боргова криза на газовому ринку та шляхи стабілізації фінансово-господарської діяльності теплопостачальних та газопостачальних організацій перед початком опалювального сезону». Вже вдруге майданчиком для обговорення стала Федерація роботодавців України.За словами представників асоціацій "Укртеплокомуненерго" та УкрТЕЦ по всій країні тепловики стикаються з однаковими проблемами: старі борги за газ, вимивання коштів в погашення заборгованостей минулих періодів, брак коштів на модернізацію і підготовку до зими. Ускладнюється ситуація захмарними штрафами з боку НАК «Нафтогаз України», які неможливо включити в тариф на тепло.Наявність боргової проблеми визнають навіть в Міністерстві економіки, але поки що пропонують заборонити арештовувати рахунки тепловиків під час опалювального сезону. Вирішити проблему теплової галузі можна, стверджують фахівці. І навіть відповідний документ на розгляд Верховною радою вже зареєстрований. Це проект закону 3800-1, який передбачає списання боргів, які утворились на ринку природного газу, через державне регулювання.



Всі учасники форуму разом з представниками місцевої влади домовились повторно звернутись до РНБО, Кабміну та Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг з вимогою, якомога швидше розглянути проект закону №3800-1 та передати його до Верховної Ради.