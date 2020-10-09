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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 9 » 14:51:04

Местные выборы 2020: какими будут бюллетени и как их правильно заполнять. ВИДЕО

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Местные выборы 2020: какими будут бюллетени и как их правильно заполнять. ВИДЕО

 25 октября 2020 года состоятся первые местные выборы по новому административно-территориальному устройству страны, с новым избирательным законодательством, по новой избирательной системе и с новой формой избирательных бюллетеней.

Житомиряне будут выбирать городского голову и депутатов в областной, городской и районный советы.
 

Бюллетень будет состоять из трех частей:

  • слева - список партий;
  • посередине - 2 квадрата для отметок;
  • справа - пронумерованный перечень кандидатов от партии.



Избирателям предстоит выбрать партию и конкретного кандидата от этой партии.

Различать бюллетени помогут цвета - в ЦИК утвердили 6 разновидностей. Окрас зависит от органа самоуправления, в котором проходят выборы.

В Житомире будут бюллетени 4-х цветов:

  • городской голова - розовый;
  • депутаты городского совета - желтый;
  • депутаты районного совета - зеленый;
  • депутаты областного совета - голубой.

Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала и показала, как правильно заполнять бюллетень, как проголосовать за партию, как писать цифры для голосования за кандидата и зачем вообще кроме партии голосовать за кандидата.
 
Тэги: бюллетень, выборы
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