Местные выборы 2020: какими будут бюллетени и как их правильно заполнять. ВИДЕО

25 октября 2020 года состоятся первые местные выборы по новому административно-территориальному устройству страны, с новым избирательным законодательством, по новой избирательной системе и с новой формой избирательных бюллетеней.
Житомиряне будут выбирать городского голову и депутатов в областной, городской и районный советы.
Бюллетень будет состоять из трех частей:
слева - список партий;
посередине - 2 квадрата для отметок;
справа - пронумерованный перечень кандидатов от партии.
Избирателям предстоит выбрать партию и конкретного кандидата от этой партии.
Различать бюллетени помогут цвета - в ЦИК утвердили 6 разновидностей. Окрас зависит от органа самоуправления, в котором проходят выборы.
В Житомире будут бюллетени 4-х цветов:
городской голова - розовый;
депутаты городского совета - желтый;
депутаты районного совета - зеленый;
депутаты областного совета - голубой.
Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала и показала, как правильно заполнять бюллетень, как проголосовать за партию, как писать цифры для голосования за кандидата и зачем вообще кроме партии голосовать за кандидата.