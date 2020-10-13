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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Октябрь » 13 » 17:05:53

Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці

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Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці

 Українці в усі віки були і продовжують залишатися захисниками своєї рідної землі, володіють неймовірною силою духу і патріотизму, не забувають про козацьке коріння і ідею - домогтися незалежності і побудувати власну Державу. 

Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято найшло своє продовження і в часи Запорізької Січі. Українськи козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!" 

Від себе особисто - крайового отамана Поліської Січі від Ради Отаманів, від Крайової Страшини вітаю всіх зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. І нехай Матір Божа береже вас і ваші родини. Бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров'я, наснаги у відродженні найкращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашої рідної України!

Крайовий отаман «Поліської Січі»
генерал-осавул Олександр Коцюбко
 


Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці
Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці
Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці
Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці
Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці
Комментариев: 2
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:55:43, Сегодня [Материал]
0

"Крайовий отаман, генерал-осавул"
Це пацієнт з тієї ж палати, де лікувався британський лорд Саксен-Кобург-Гот Кіплінг?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:12:08, Сегодня [Материал]
0

На1.Козацьке товарыство хоче тебе взяти в полон ?
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