Українці в усі віки були і продовжують залишатися захисниками своєї рідної землі, володіють неймовірною силою духу і патріотизму, не забувають про козацьке коріння і ідею - домогтися незалежності і побудувати власну Державу.
Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передалися нам від пращурів. Як відомо, це свято найшло своє продовження і в часи Запорізької Січі. Українськи козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!"
Від себе особисто - крайового отамана Поліської Січі від Ради Отаманів, від Крайової Страшини вітаю всіх зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. І нехай Матір Божа береже вас і ваші родини. Бажаю міцного здоров'я, щастя, здоров'я, наснаги у відродженні найкращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашої рідної України!
Крайовий отаман «Поліської Січі»
генерал-осавул Олександр Коцюбко
Це пацієнт з тієї ж палати, де лікувався британський лорд Саксен-Кобург-Гот Кіплінг?