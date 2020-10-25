В Житомире мужчина порвал избирательные бюллетени, потому что не понял, как их заполнять

В Житомире на избирательном участке №181364 избиратель, не разобравшись как заполнить бюллетени, рассердился и порвал их на глазах у членов участковой избирательной комиссии.
Участок находится на площади Освобождения, 1. Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ
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«Мужчина взял бюллетени и ушел в кабинку голосовать, через несколько минут вышел и пошел к журналистам, которые в это время пришли на участок, спросить как правильно нужно заполнять бюллетень. Они сказали, что не имеют права ему ничего говорить и сказали, что он должен сам разобраться. Мужчина в свою очередь рассердился и демонстративно порвал бюллетени на глазах у членов УИК и ушел», - рассказывает наблюдатель.
Члены УИК вызвали полицию и составили акт. Такие действия могут быть расценены как хулиганство в соответствии со статьей 296 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, избирательные участки в Житомире будут работать до 20:00. Каждый избиратель получит на своем участке по 4 бюллетеня: голубого цвета - выборы депутатов областного совета; светло-зеленого цвета - выборы депутатов районного совета; светло-желтого цвета - выборы депутатов городского совета; светло-розового цвета - выборы городского головы.
Они должны были направить его к членам УИК, либо, как вариант, к другим избирателям. которые имеют право помочь разобраться с этими бюллетенями.