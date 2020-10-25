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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 25 » 14:18:12

В Житомире мужчина порвал избирательные бюллетени, потому что не понял, как их заполнять

Вчера, 14:33:52 1474 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина порвал избирательные бюллетени, потому что не понял, как их заполнять

 В Житомире на избирательном участке №181364 избиратель, не разобравшись как заполнить бюллетени, рассердился и порвал их на глазах у членов участковой избирательной комиссии.

Участок находится на площади Освобождения, 1. Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ.
 

«Мужчина взял бюллетени и ушел в кабинку голосовать, через несколько минут вышел и пошел к журналистам, которые в это время пришли на участок, спросить как правильно нужно заполнять бюллетень. Они сказали, что не имеют права ему ничего говорить и сказали, что он должен сам разобраться. Мужчина в свою очередь рассердился и демонстративно порвал бюллетени на глазах у членов УИК и ушел», - рассказывает наблюдатель.


Члены УИК вызвали полицию и составили акт. Такие действия могут быть расценены как хулиганство в соответствии со статьей 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, избирательные участки в Житомире будут работать до 20:00. Каждый избиратель получит на своем участке по 4 бюллетеня: голубого цвета - выборы депутатов областного совета; светло-зеленого цвета - выборы депутатов районного совета; светло-желтого цвета - выборы депутатов городского совета; светло-розового цвета - выборы городского головы.
Тэги: выборы, Житомир
Комментариев: 5
viking62
1 viking (viking62)   • 14:49:45, Вчера [Материал]
0

Мужчина не разобрался! А как же бабушки и дедушки?!!! Для кого эти бюллетени?
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 15:26:04, Вчера [Материал]
-2

для людей з iq більше 70, які здатні галочку в поле вписати і поруч цифру.
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 14:57:52, Вчера [Материал]
+2

Что это за журналисты такие?
Они должны были направить его к членам УИК, либо, как вариант, к другим избирателям. которые имеют право помочь разобраться с этими бюллетенями.
djsdm
4 Дмитрий (djsdm)   • 19:02:04, Вчера [Материал]
0

Ті, хто не можуть розібратися з бюлетнем, не повинні голосувати.
Atillanta
5 Иванна (Atillanta)   • 20:58:56, Вчера [Материал]
0

У этого человека своих проблем хватает, а он вынужден эти крестики нолики заполнять с фамилиями которые он никогда не слышал. Они бы ещё в бюллетене интеграл взять предложили.
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