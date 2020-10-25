«Відсутність кабінок для голосування – це свідома спроба зриву виборчого процесу», – партія «Пропозиція»

"Голова комісії (Оксана Плис, представник від політичної партії “Слуга Народу”) безпосередньо відповідала за укладення договорів на виготовлення цих кабінок та запевняла, що в неї все під контролем. Втім, так і не забезпечила дільничні виборчі комісії кабінками для голосування. Через що ДВК не змогли вчасно відкрити дільниці та забезпечити таємницю голосування і доступ виборців для волевиявлення", – повідомляє пресслужба політичної партії ”Пропозиція” .

“Влада міста виконала своє завдання та забезпечила виборчі дільниці достатнім фінансуванням. Перерахувала необхідні кошти на рахунки міської територіальної та корольовської і богунської районних у місті виборчих комісій, аби забезпечити готовність дільничних виборчих комісій до голосування. Натомість голова Житомирської міської територіальної виборчої комісії Житомирського району Житомирської області від провладної партії “Слуга Народу” не виконала свій обов’язок та не змогла забезпечити необхідні умови для роботи дільничних виборчих комісій. Це свідомий зрив виборчого процесу. Наразі наші представники фіксують виявлені порушення та складають відповідні акти. Вони продовжують слідкувати за дотриманням чинного законодавства під час виборчого процесу у Житомирі. Ми не дозволимо зірвати вибори у Житомирі, якби цього не хотіли чиновники у високих кабінетах”, – заявив представник Житомирської обласної політичної партії “Пропозиція” у Житомирській територіальній виборчій комісії Житомирського району Житомирської області Михайло Бялошицький.