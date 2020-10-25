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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 25 » 16:41:58

«Відсутність кабінок для голосування – це свідома спроба зриву виборчого процесу», – партія «Пропозиція»

Вчера, 16:50:58 1000 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Відсутність кабінок для голосування – це свідома спроба зриву виборчого процесу», – партія «Пропозиція»

 У Житомирі 25 жовтня понад 30 дільниць не змогли вчасно розпочали свою роботу через недостатню організацію виборчого процесу. Основна причина – відсутність облаштованих кабінок для голосування.

При цьому міська рада виділила кошти для виготовлення кабінок для голосування Житомирській міській територіальній виборчій комісії.
 

"Голова комісії (Оксана Плис, представник від політичної партії “Слуга Народу”) безпосередньо відповідала за укладення договорів на виготовлення цих кабінок та запевняла, що в неї все під контролем. Втім, так і не забезпечила дільничні виборчі комісії кабінками для голосування. Через що ДВК не змогли вчасно відкрити дільниці та забезпечити таємницю голосування і доступ виборців для волевиявлення", – повідомляє пресслужба політичної партії ”Пропозиція”.


У ”Пропозиції” наголошують, що більшість голів дільничних виборчих комісій, які не змогли почати свою роботу вчасно, також є представниками від партії “Слуга Народу”. На думку представників партії ”Пропозиція” – це свідома спроба зриву виборчого процесу та ймовірної спроби фальсифікації результатів місцевих виборів.
 

“Влада міста виконала своє завдання та забезпечила виборчі дільниці достатнім фінансуванням. Перерахувала необхідні кошти на рахунки міської територіальної та корольовської і богунської районних у місті виборчих комісій, аби забезпечити готовність дільничних виборчих комісій до голосування. Натомість голова Житомирської міської територіальної виборчої комісії Житомирського району Житомирської області від провладної партії “Слуга Народу” не виконала свій обов’язок та не змогла забезпечити необхідні умови для роботи дільничних виборчих комісій. Це свідомий зрив виборчого процесу. Наразі наші представники фіксують виявлені порушення та складають відповідні акти. Вони продовжують слідкувати за дотриманням чинного законодавства під час виборчого процесу у Житомирі. Ми не дозволимо зірвати вибори у Житомирі, якби цього не хотіли чиновники у високих кабінетах”, – заявив представник Житомирської обласної політичної партії “Пропозиція” у Житомирській територіальній виборчій комісії Житомирського району Житомирської області Михайло Бялошицький.


Як повідомляв "Журнал Житомира", через відсутність у Житомирі кабінок для голосування поліція готується відкрити кримінальне провадження за ч.5 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права… ) Кримінального кодексу України.
Тэги: Житомир, выборы
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 00:42:10, Сегодня [Материал]
0

У всех были/есть представители в комиссиях, наблюдатели и т.п. И тут в день выборов партия мэра включает дурачка, и винят ЗЕ.
Два дебила - это сила (с) кто-то там
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