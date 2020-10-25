Смертельное ДТП: в пригороде Житомира на «зебре» сбили пешехода. ФОТО

25 октября в селе Глубочица Житомирского района автомобиль сбил пожилого мужчину, который переходил автодорогу по "зебре".
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, ДТП произошло около 16:30.
"Предварительно, водитель автомобиля VOLVO, 29-летний житель г. Житомира, двигаясь в направлении областного центра, на автодороге Киев-Чоп совершил наезд на пешехода, 82-летнего жителя с. Глубочица", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
Сейчас продолжается установления всех причин и обстоятельств в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
ФОТО: ГУНП
Там с незавидным постоянством гибнут люди.