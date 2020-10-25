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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 25 » 20:37:32

Смертельное ДТП: в пригороде Житомира на «зебре» сбили пешехода. ФОТО

Вчера, 20:51:32 1497 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смертельное ДТП: в пригороде Житомира на «зебре» сбили пешехода. ФОТО

 25 октября в селе Глубочица Житомирского района автомобиль сбил пожилого мужчину, который переходил автодорогу по "зебре". 

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, ДТП произошло около 16:30.
 

"Предварительно, водитель автомобиля VOLVO, 29-летний житель г. Житомира, двигаясь в направлении областного центра, на автодороге Киев-Чоп совершил наезд на пешехода, 82-летнего жителя с. Глубочица", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.


От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас продолжается установления всех причин и обстоятельств в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

ФОТО: ГУНП
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 1
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 01:05:09, Сегодня [Материал]
+1

В Глыбочице нужны минимум 2 надземных лёгких перехода либо 2 светофора на зебрах. И высокая разделительная сетка посреди дороги в местах, где переход запрещён.
Там с незавидным постоянством гибнут люди.
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