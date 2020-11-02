Камеры сняли, как в Житомире легковушка сбила на «зебре» женщину. ВИДЕО

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в Житомире водитель легковушки сбил на пешеходном переходе женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 1 ноября.
Об этом 2 ноября сообщил Городской информационный центр
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"1 ноября камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП - наезд на пешехода (женщина 29 лет), произошла в 01:46 в г. Житомире, на перекрестке ул. Б. Бердичевская-Театральная", - говорится в сообщении.
Коммунальное предприятие опубликовало в Facebook момент ДТП.
На видеозаписи видно, как три женщины переходят по пешеходному переходу улицу Театральную. В это время по улице Б. Бердичевской ехал легковой автомобиль, он резко повернул на Театральную и выехал на полосу встречного движения, где сбил женщину.
Сбитую женщину доставили в больницу с травмами средней тяжести. К счастью, другие пешеходы не пострадали. Расследованием аварии заняты правоохранители.
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