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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 2 » 14:29:24

Камеры сняли, как в Житомире легковушка сбила на «зебре» женщину. ВИДЕО

Сегодня, 15:05:24 1041 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Камеры сняли, как в Житомире легковушка сбила на «зебре» женщину. ВИДЕО

 Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в Житомире водитель легковушки сбил на пешеходном переходе женщину. Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 1 ноября.

Об этом 2 ноября сообщил Городской информационный центр.
 

"1 ноября камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП - наезд на пешехода (женщина 29 лет), произошла в 01:46 в г. Житомире, на перекрестке ул. Б. Бердичевская-Театральная", - говорится в сообщении.


Коммунальное предприятие опубликовало в Facebook момент ДТП.

На видеозаписи видно, как три женщины переходят по пешеходному переходу улицу Театральную. В это время по улице Б. Бердичевской ехал легковой автомобиль, он резко повернул на Театральную и выехал на полосу встречного движения, где сбил женщину.

Сбитую женщину доставили в больницу с травмами средней тяжести. К счастью, другие пешеходы не пострадали. Расследованием аварии заняты правоохранители.

 
Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 4
Скарификатор
1 Перикарда (Скарификатор)   • 15:56:19, Сегодня [Материал]

нефиг шляться в 2 часа ночи.
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 16:20:22, Сегодня [Материал]

а може нєфіг порушувати відразу декілька ПДР?
Житич
3 Василий (Житич)   • 16:57:27, Сегодня [Материал]

100%!
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:18:51, Сегодня [Материал]

где там "на зебре"?
шли посреди дороги уткнувшись в телефоны как коровы на выгоне
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