Водоканал советует жителям Житомира и пригорода сделать запасы воды

В некоторых районах Житомира и в пригороде завтра, с 21:00, будет снижено давление подачи воды. Об этом 2 ноября предупредили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал
".
"Уважаемые абоненты, обращаем ваше внимание, что с 21:00 3 ноября до 9:00 4 ноября ООО "КСМ-ГРУП" будет выполнять работы: на участке ул. Чудновская - переулок Нагорный будут проведены работы по переключению между камерами, для введения проложенной магистральной линии в эксплуатацию. В результате проведения работ произойдет снижение давления подачи воды", - информирует КП.
Проблемы с напором воды могут быть в микрорайоне Полевая, промышленной и центральной части Житомира, а также в с. Заречаны, пгт Гуйва, пгт Новогуйвинское и с. Станишевка.
"Просим жителей на время выполнения работ сделать необходимый запас воды"
, - призывает водоканал.