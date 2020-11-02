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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 2 » 16:42:13

Водоканал советует жителям Житомира и пригорода сделать запасы воды

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Водоканал советует жителям Житомира и пригорода сделать запасы воды

 В некоторых районах Житомира и в пригороде завтра, с 21:00, будет снижено давление подачи воды. Об этом 2 ноября предупредили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал".
 

"Уважаемые абоненты, обращаем ваше внимание, что с 21:00 3 ноября до 9:00 4 ноября ООО "КСМ-ГРУП" будет выполнять работы: на участке ул. Чудновская - переулок Нагорный будут проведены работы по переключению между камерами, для введения проложенной магистральной линии в эксплуатацию. В результате проведения работ произойдет снижение давления подачи воды", - информирует КП.


Проблемы с напором воды могут быть в микрорайоне Полевая, промышленной и центральной части Житомира, а также в с. Заречаны, пгт Гуйва, пгт Новогуйвинское и с. Станишевка.

"Просим жителей на время выполнения работ сделать необходимый запас воды", - призывает водоканал.
Тэги: Ремонт, Житомир, водоканал
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