Водоканал советует жителям Житомира и пригорода сделать запасы воды

"Уважаемые абоненты, обращаем ваше внимание, что с 21:00 3 ноября до 9:00 4 ноября ООО "КСМ-ГРУП" будет выполнять работы: на участке ул. Чудновская - переулок Нагорный будут проведены работы по переключению между камерами, для введения проложенной магистральной линии в эксплуатацию. В результате проведения работ произойдет снижение давления подачи воды", - информирует КП.