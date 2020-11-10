Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 10.11.2020    11:11:10
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 10 » 09:06:30

Депутаты Житомирского горсовета седьмого созыва собрались на последнюю сессию

Сегодня, 09:27:14 1 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутаты Житомирского горсовета седьмого созыва собрались на последнюю сессию

 Утром 10 ноября в Житомире начала свою работу последняя, ​​74-я внеочередная сессия городского совета седьмого созыва.

На внеочередную сессию пришли 26 депутатов из 42.

На повестке дня 8 вопросов. Среди основных - изменения и дополнения к программам: развития здравоохранения, «Строительство объектов коммунальной собственности Житомирской объединенной территориальной громады на 2018-2020 годы», развития общественного транспорта, социально-экономического и культурного развития и ряд обращений к руководству страны.

Сессия проходит в закрытом режиме из-за ограничительных мер, которые были введены в связи с COVID-19. Онлайн трансляцию можно посмотреть ниже или по ссылке.
 


 
Тэги: городской совет, сессия, депутаты
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus