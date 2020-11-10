Депутаты Житомирского горсовета седьмого созыва собрались на последнюю сессию

Утром 10 ноября в Житомире начала свою работу последняя, 74-я внеочередная сессия городского совета седьмого созыва.
На внеочередную сессию пришли 26 депутатов из 42.
На повестке дня 8 вопросов. Среди основных - изменения и дополнения к программам: развития здравоохранения, «Строительство объектов коммунальной собственности Житомирской объединенной территориальной громады на 2018-2020 годы», развития общественного транспорта, социально-экономического и культурного развития и ряд обращений к руководству страны.
Сессия проходит в закрытом режиме из-за ограничительных мер, которые были введены в связи с COVID-19. Онлайн трансляцию можно посмотреть ниже или по ссылке.