В Житомире начала работу первая сессия новоизбранного городского совета: прямая трансляция

3 декабря в 10:00 в Житомире начала работу первая сессия новоизбранного городского совета VIII созыва. Заседание проходит в сессионном зале с учетом противоэпидемических требований.
В городском совете будут депутаты от шести партий
: самая большая фракция у партии «Пропозиция»: 16 депутатских мандатов из 42 (38%).
Сергей Сухомлин, который получил на выборах 29,2 тыс. голосов житомирян (51,4%), принес присягу и официально стал городским головой Житомира.
Городской голова поблагодарил житомирян за доверие и пообещал «... оправдать все ожидания жителей и даже больше»
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Присягу также сложили депутаты. Текст зачитывала самый молодой депутат Виктория Федорова. Новоизбранные депутаты под аплодисменты скрепили текст присяги подписью.
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Житомирского городского совета ведется онлайн-трансляция заседания.