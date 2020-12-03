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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 3 » 10:31:24

В Житомире начала работу первая сессия новоизбранного городского совета: прямая трансляция

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В Житомире начала работу первая сессия новоизбранного городского совета: прямая трансляция

 3 декабря в 10:00 в Житомире начала работу первая сессия новоизбранного городского совета VIII созыва. Заседание проходит в сессионном зале с учетом противоэпидемических требований.

В городском совете будут депутаты от шести партий: самая большая фракция у партии «Пропозиция»: 16 депутатских мандатов из 42 (38%).

Сергей Сухомлин, который получил на выборах 29,2 тыс. голосов житомирян (51,4%), принес присягу и официально стал городским головой Житомира.

Городской голова поблагодарил житомирян за доверие и пообещал «... оправдать все ожидания жителей и даже больше».



Присягу также сложили депутаты. Текст зачитывала самый молодой депутат Виктория Федорова. Новоизбранные депутаты под аплодисменты скрепили текст присяги подписью.

На YouTube-канале и Facebook-странице Житомирского городского совета ведется онлайн-трансляция заседания.
 
Тэги: городской совет, сессия, Житомир, депутаты
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