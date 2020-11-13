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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 13 » 09:21:55

В Житомире мужчина устроил стрельбу возле супермаркета

Сегодня, 09:31:55 562 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мужчина устроил стрельбу возле супермаркета

 В Житомире мужчина из-за конфликта с продавцами цветов открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел вечером 12 ноября около супермаркета на улице Большая Бердичевская, 70.

«На Большой Бердичевской возле АТБ мужчина стрелял из пистолета в воздух. У него возник конфликт с двумя женщинами, которые цветы продают. Он достал оружие и начал стрелять», - рассказали свидетели происшествия в комментарии сайту Житомир инфо.

Пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук информацию о событии подтвердила и отметила, что на место происшествия выезжали экипажи патрульных и подробности инцидента предоставят позже.

На странице h **** y_zhytomyr в социальной сети разместили фото с места происшествия.
 
Тэги: Житомир, стрельба
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:12:51, Сегодня [Материал]

"У него возник конфликт с двумя женщинами, которые цветы продают."- хороший повод достать пистолек..... а ведь идиот спокойно купил (скорее всего)
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 10:29:42, Сегодня [Материал]

Який пістолет, у нас же мараторій, чи ні?)
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