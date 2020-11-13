В Житомире мужчина устроил стрельбу возле супермаркета

В Житомире мужчина из-за конфликта с продавцами цветов открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел вечером 12 ноября около супермаркета на улице Большая Бердичевская, 70.
«На Большой Бердичевской возле АТБ мужчина стрелял из пистолета в воздух. У него возник конфликт с двумя женщинами, которые цветы продают. Он достал оружие и начал стрелять»
, - рассказали свидетели происшествия в комментарии сайту Житомир инфо
.
Пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук информацию о событии подтвердила и отметила, что на место происшествия выезжали экипажи патрульных и подробности инцидента предоставят позже.
На странице h **** y_zhytomyr в социальной сети разместили фото с места происшествия.