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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 17 » 12:45:47

В Житомире мужчина после ужина с любимой оказался в больнице с ножевым ранением

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В Житомире мужчина после ужина с любимой оказался в больнице с ножевым ранением

 Вечером 16 ноября в больницу госпитализировали житомирянина с ножевым ранением брюшной полости. Выяснилось, что травму мужчине нанесла его сожительница.

"Сообщение о происшествии поступило в Житомирский отдел полиции около 18:15 от медиков. По первоочередной информации, по месту жительства женщина нанесла ранения мужчине. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа полиции. Пострадавшим оказался 53-летний местный житель", - рассказывают в полиции.

Предварительно установлено, что вечером после совместного застолья между 37-летней житомирянкой и ее сожителем возник конфликт. В ходе выяснения отношений женщина ударила мужчину ножом.

Полицейские задержали женщину. По действующему законодательству ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Тэги: ужин, больница, Житомир
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