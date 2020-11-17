В Житомире мужчина после ужина с любимой оказался в больнице с ножевым ранением

Вечером 16 ноября в больницу госпитализировали житомирянина с ножевым ранением брюшной полости. Выяснилось, что травму мужчине нанесла его сожительница.
"Сообщение о происшествии поступило в Житомирский отдел полиции около 18:15 от медиков. По первоочередной информации, по месту жительства женщина нанесла ранения мужчине. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа полиции. Пострадавшим оказался 53-летний местный житель"
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Предварительно установлено, что вечером после совместного застолья между 37-летней житомирянкой и ее сожителем возник конфликт. В ходе выяснения отношений женщина ударила мужчину ножом.
Полицейские задержали женщину. По действующему законодательству ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.