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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 23 » 12:39:10

На Полевой установят камеры наблюдения: они будут распознавать номерные знаки и лица

Сегодня, 12:55:10 597 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Полевой установят камеры наблюдения: они будут распознавать номерные знаки и лица

 В Житомире на улице Селецкой установят камеры видеонаблюдения. На это из городского бюджета планируется потратить около 200 тысяч гривен. Соответствующий тендер 17 ноября объявили на портале Prozorro.

Заказчиком услуг является Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Житомирского городского совета. Ожидаемая стоимость: 202 тыс. 450 грн.

Согласно техническим требованиям, планируется установить 8 камер и подключить их к существующей системе видеонаблюдения. Камеры должны будут распознавать номерные знаки автомобилей и лица.

Подрядчика, который займется установкой камер, планируют выбрать 26 ноября. Все работы должны быть завершены до 24 декабря 2020 года.

Как сообщалось, в Житомире камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель легковушки сбил на пешеходном переходе женщину. 
Тэги: камеры наблюдения, Житомир, тендер
Комментариев: 1
Stiven30
1 Дмитрий (Stiven30)   • 13:10:05, Сегодня [Материал]
0

На Чудновском мосту стоят камеры только толку от них как гоняли так и гоняют смертнечки!
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