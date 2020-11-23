На Полевой установят камеры наблюдения: они будут распознавать номерные знаки и лица

В Житомире на улице Селецкой установят камеры видеонаблюдения. На это из городского бюджета планируется потратить около 200 тысяч гривен. Соответствующий тендер 17 ноября объявили на портале Prozorro
.
Заказчиком услуг является Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Житомирского городского совета. Ожидаемая стоимость: 202 тыс. 450 грн.
Согласно техническим требованиям, планируется установить 8 камер и подключить их к существующей системе видеонаблюдения. Камеры должны будут распознавать номерные знаки автомобилей и лица.
Подрядчика, который займется установкой камер, планируют выбрать 26 ноября. Все работы должны быть завершены до 24 декабря 2020 года.
Как сообщалось, в Житомире камеры видеонаблюдения зафиксировали
, как водитель легковушки сбил на пешеходном переходе женщину.