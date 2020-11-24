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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 24 » 13:58:00

В Житомирской области у мужчины угнали автомобиль: он оставил ключи в замке зажигания

Вчера, 14:39:00 1177 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области у мужчины угнали автомобиль: он оставил ключи в замке зажигания

 В Житомирской области полицейские оперативно задержали мужчину, который угнал чужую машину. События разворачивались вечером 23 ноября в Житомирской области.

Как рассказали "ЖЖ" в полиции, водитель оставил свой Renault Duster возле дома с ключом в замке зажигания, а сам отлучился на несколько минут. Когда же вернулся, то не нашел машину на месте парковки.
 

"Мы получили информацию, что разыскиваемый автомобиль движется по автодороге Житомир - Сквира в сторону Житомира. Поэтому были сориентированы дежурные наряды полицейских групп быстрого реагирования. В итоге водителя на угнанной машине мы заблокировали на остановке общественного транспорта возле с. Волица", - рассказал начальник Андрушевского ОП ГУНП Александр Прокопчук.




Угонщиком оказался 23-летний житель города Андрушевка. Правоохранители доставили его в местное отделение полиция. Четкого объяснения своему поступку он не смог дать.

У мужчины медики взяли анализ крови, чтобы установить, употреблял ли он запрещенные вещества. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Тэги: полиция, угон, задержание, Автомобиль
Комментариев: 1
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 14:56:04, Вчера [Материал]
-3

Добрий чоловік. Міг же й розтяжку залишити біля педалі газу.
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