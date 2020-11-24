В Житомирской области у мужчины угнали автомобиль: он оставил ключи в замке зажигания

В Житомирской области полицейские оперативно задержали мужчину, который угнал чужую машину. События разворачивались вечером 23 ноября в Житомирской области.
Как рассказали "ЖЖ
" в полиции, водитель оставил свой Renault Duster возле дома с ключом в замке зажигания, а сам отлучился на несколько минут. Когда же вернулся, то не нашел машину на месте парковки.
"Мы получили информацию, что разыскиваемый автомобиль движется по автодороге Житомир - Сквира в сторону Житомира. Поэтому были сориентированы дежурные наряды полицейских групп быстрого реагирования. В итоге водителя на угнанной машине мы заблокировали на остановке общественного транспорта возле с. Волица", - рассказал начальник Андрушевского ОП ГУНП Александр Прокопчук.
Угонщиком оказался 23-летний житель города Андрушевка. Правоохранители доставили его в местное отделение полиция. Четкого объяснения своему поступку он не смог дать.
У мужчины медики взяли анализ крови, чтобы установить, употреблял ли он запрещенные вещества. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.