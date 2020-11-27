Владимир Федоренко избран председателем Житомирского областного совета

Владимира Федоренко, члена партии «Слуга народа», избрали председателем Житомирского областного совета. За его кандидатуру проголосовали 53 из 62 присутствующих депутатов.
Председатель областного совета уже принес присягу должностного лица местного самоуправления. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и заявил, что надеется на слаженную работу всего депутатского корпуса ради интересов общества.
В своей вступительной речи Владимир Федоренко поздравил депутатов восьмого созыва с избранием. Пожелал им мудрости, силы, вдохновения и плодотворной работы на благо родной Житомирщины.
«Планка поднята высоко, но вместе мы сможем достичь еще больших высот. Депутатами прошлого созыва было сделано много. Но, в следующие пять лет, именно от нас с вами зависит будущее жителей Житомирщины», - отметил новоизбранный председатель.
Напомним, ранее Владимир Федоренко
занимал должность первого заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации.