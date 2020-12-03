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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 3 » 11:17:55

«Премия» в размере 280 тыс. грн: в Житомире чиновник насчитывал себе лишнюю зарплату

Вчера, 11:29:55 1201 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Премия» в размере 280 тыс. грн: в Житомире чиновник насчитывал себе лишнюю зарплату

 В Житомире бухгалтера одного из коммунальных учреждений городского совета подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму почти 280 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"По данным следствия, бухгалтер, злоупотребляя своим служебным положением, в 2020 году неоднократно вносил в официальные документы ложные сведения о начислении себе заработной платы, а излишне начисленные средства в дальнейшем перечислял на свой личный счет", - говорится в сообщении.


По информации ведомства, в результате таких противоправных действий чиновник завладел бюджетными средствами на общую сумму почти 278 тыс. грн.

Бывшему бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины.

"Досудебное расследование проводит Житомирский отдел полиции, оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований в области ДВР Нацполиции Украины", - добавляют в прокуратуре.
Тэги: бухгалтер, зарплата, Житомир
Комментариев: 2
Pound
1 Life is life (Pound)   • 11:58:53, Вчера [Материал]
+3

Не нажеруться. Висновок один: чи прийдуть помаранчеві, зелені, голубі, сіро-буро-малинові, красти будуть завжди, доки не почне діяти нормальний закон.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:42:46, Вчера [Материал]
+1

когда это наёмный бухгалтер чиновником стал?
интересно, кто этим неназванным коммунальным предприятием руководит....
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