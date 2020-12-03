«Премия» в размере 280 тыс. грн: в Житомире чиновник насчитывал себе лишнюю зарплату

В Житомире бухгалтера одного из коммунальных учреждений городского совета подозревают в завладении бюджетными средствами на сумму почти 280 тыс. грн. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"По данным следствия, бухгалтер, злоупотребляя своим служебным положением, в 2020 году неоднократно вносил в официальные документы ложные сведения о начислении себе заработной платы, а излишне начисленные средства в дальнейшем перечислял на свой личный счет", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате таких противоправных действий чиновник завладел бюджетными средствами на общую сумму почти 278 тыс. грн.
Бывшему бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины.
"Досудебное расследование проводит Житомирский отдел полиции, оперативное сопровождение обеспечивает Управление стратегических расследований в области ДВР Нацполиции Украины"
, - добавляют в прокуратуре.
интересно, кто этим неназванным коммунальным предприятием руководит....