В Житомире завершили проверку больницы, которую раскритиковал министр Степанов

"По поручению председателя Житомирской ОГА была инициирована служебная проверка и проведена комиссией по приказу управления здравоохранения по тем четырем вопросам, которые были подняты как недостатки в работе областной больницы. Хочу сообщить, что в областной больнице есть достаточное количество средств индивидуальной защиты. Кроме того, еще до приезда министра были выделены дополнительные средства из областного бюджета и самим учреждением для их закупки, но, к сожалению, есть недостатки в организации на уровне структурных подразделений, то есть доведение информации о наличии средств индивидуальной защиты, их получении, списании и использовании. Думаю, что они будут устранены в областной больнице", - отметил Суслик.