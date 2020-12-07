В Житомире завершили проверку больницы, которую раскритиковал министр Степанов

Комиссия Житомирской облгосадминистрации провела служебную проверку в областной клинической больнице имени Гербачевского, к работе которой свои замечания высказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает "Укринформ
".
"По поручению председателя Житомирской ОГА была инициирована служебная проверка и проведена комиссией по приказу управления здравоохранения по тем четырем вопросам, которые были подняты как недостатки в работе областной больницы. Хочу сообщить, что в областной больнице есть достаточное количество средств индивидуальной защиты. Кроме того, еще до приезда министра были выделены дополнительные средства из областного бюджета и самим учреждением для их закупки, но, к сожалению, есть недостатки в организации на уровне структурных подразделений, то есть доведение информации о наличии средств индивидуальной защиты, их получении, списании и использовании. Думаю, что они будут устранены в областной больнице", - отметил Суслик.
Он отметил, что недостатки инфекционного контроля также устранили благодаря приглашенным в учреждение эпидемиологам.
"Министр посетил областную больницу 29 ноября, в то время, когда распоряжением министра она была включена в учреждения, оказывающие помощь больным с COVID-19, но договорных отношений еще не было с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), поэтому соответствующей оплаты больница на 29 ноября еще не получила. Медицинские работники, которые поднимали вопрос по поводу оплаты в размере 300%, получат ее после того, как 30 ноября НСЗУ подписала договор с учреждением", - добавил чиновник.
Кроме того, в больнице вместо свободных кислородных точек предоставили все, которые есть в заведении. Сейчас там есть 66 свободных точек, которые могут быть использованы для оказания помощи больным с COVID-19. Для больницы выделены средства субвенции из госбюджета для проведения дополнительных кислородных точек и закупки кислородных концентраторов.
Суслик рассказал, что свою проверку в больнице также инициировал областной совет.
Как сообщал "Журнал Житомира
", министр здравоохранения Максим Степанов во время посещения медучреждений Житомира
обнаружил, что в областной больнице неадекватно отражена статистика по кислородным точкам, а также койкам в отделениях, которые не отведены под лечение COVID-19. Кроме того, он отметил, что врачи не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми учреждение обеспечено полностью.