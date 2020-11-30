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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 30 » 08:26:57

Есть проблема с кислородными точками: Степанов нагрянул с проверкой в больницы Житомира. ФОТО

Вчера, 08:29:57 1935 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Есть проблема с кислородными точками: Степанов нагрянул с проверкой в больницы Житомира. ФОТО

 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов без предупреждения проверил городские больницы №1, №2 Житомира и областную клиническую больницу, которые принимают пациентов с COVID-19.

О результатах своей проверки министр написал 29 ноября в Facebook.

По его словам, в первых двух медучреждениях проблем не было – они обеспечены кислородом, имеют запас концентраторов.
 

"Пообщался с несколькими пациентами. Никаких проблем с госпитализацией у них не возникло. Из лекарственных средств ничего не докупают, кроме витаминов. Оптимистично настроен и медицинский персонал, в частности проблем с надбавками там нет", – отметил министр.




А вот в Житомирской областной больнице ситуация оказалась намного хуже.

Под лечение пациентов с коронавирусной болезнью это заведение было отведено еще 6 ноября, однако договор с Национальной службой здоровья у них до сих пор не подписан.

Степанов отметил, что инфекционного контроля в больнице просто нет.
 

"По инфекционному контролю в этой больнице – ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью", – сказал глава Минздрава.




Также выяснилось, что медучреждение подает ложную статистику по кислородным точкам.
 

"Подано было 117, в реальности их 66. Оказалось, что в статистику попадают вроде бы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение COVID-19 (например, реанимациях, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут (!) быть использованы под COVID-19", – сообщил министр.


По словам Степанова, с этой проблемой ответственные лица уже получили поручение разобраться.

Тэги: Степанов, проверка, Житомир, Минздрав, больницы
Комментариев: 7
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 08:56:28, Вчера [Материал]
+3

"Никаких проблем с госпитализацией у них не возникло" - ага, приезжала скорая 3 дня назад, дозвонился в 4 часа ночи со второго раза, когда приехали не хотели брать, между собой переглядывались и говорили куда... все больницы забиты на 100 % но когда увидели как прыгает давление - то взяли....в итоге человеку отказали в госпитализации(уже в больнице) это при том что он когда встает сразу опускается давление и теряет сознание...прокапали капельциной и когда давление стабилизировалась сразу отправили домой....... и сказали типо к семейному обращайтесь.... вот такая у нас медицина, ищешь знакомых что бы решить все через деньги свои проблемы (в том числе госпитализация) т.к. в таком состоянии не походишь по поликлиникам.
И да, в бумажке ересь написали, типо сами к ним обратились(то что скорая забирала ни слова) и написали что человек болеет более 3х дней, хотя это не правда, это случилось ночью и сразу вызвали скорую, и вообще такое ощущение что там работает нелюди, вообще на людей все равно. Я так понимаю что (про скорую ни слова, более более 3хдней болеет) написали в бумаге что бы себя обезопасить если что то случится.
Zefir
4 Моє місто (Zefir)   • 12:11:02, Вчера [Материал]
0

Скаргу написали?
bobrikov
5 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:54:52, Вчера [Материал]
0

Не знаю куда писать, и не до этих "людей" было.... А еще скорая уехала, и из больны пришлось ехать на такси, положение сидячие поэтому тяжело было доехать... правда как вариант лечь на задних сидениях....
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:00:21, Вчера [Материал]
+4

А по поводу есть "кислород" я тоже сомневаюсь, может сейчас он и есть... но когда учительница лежала в реанимации и писала что его нету, смысл ей врать ? верю что не было.
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 10:50:08, Вчера [Материал]
0

Без предупреждения?!!! Все знали заранее, начиная от завотделения, заканчивая санитаркой! Показушный совок...Зато фотки красивые!:)
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 02:11:12, Сегодня [Материал]
0

Логично, что приехав в первую больницу, про визит узнают сразу же все остальные, и руководство города в том числе (ну, это если придерживаться теории, что реально никто не знал, а дальше уже испорченный телефон все передал коллегам).
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 02:14:19, Сегодня [Материал]
0

Так что там главрачу обласной то будет? Премию выпишет Степанов? Подача ложной информации министру во время эпидемии, считай как преступление в военное время. Не давать врачам средства защиты, к-рые выделили учреждению - это тоже не преступление? Хотя... так как у нас в стране увольняют, а потом без проблем восстанавливаются, то только и остается, что выписывать премии - хоть это у них получается и никто не опротестовывает)
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