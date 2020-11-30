Есть проблема с кислородными точками: Степанов нагрянул с проверкой в больницы Житомира. ФОТО

"Пообщался с несколькими пациентами. Никаких проблем с госпитализацией у них не возникло. Из лекарственных средств ничего не докупают, кроме витаминов. Оптимистично настроен и медицинский персонал, в частности проблем с надбавками там нет", – отметил министр.

"По инфекционному контролю в этой больнице – ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью", – сказал глава Минздрава.

"Подано было 117, в реальности их 66. Оказалось, что в статистику попадают вроде бы "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение COVID-19 (например, реанимациях, где лечатся больные с инфарктами или инсультами). Это недопустимо, ведь они не могут (!) быть использованы под COVID-19", – сообщил министр.