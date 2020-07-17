Министр здравоохранения сегодня приедет в Житомир

«Я продолжаю свои поездки по регионам, чтобы видеть, что происходит в регионах, чтобы общаться с медицинскими работниками. Сегодня я посещу Житомирскую область, где обязательно посещу центр экстренной медицинской помощи. Вы знаете, что экстренная медицинская помощь является приоритетом, потому что 103 - это тот номер, который мы знаем с детства ... Для того, чтобы уверенность и доверие были еще больше, мы начали большими мощными шагами улучшать экстренную медицинскую помощь ... Я хочу посетить перинатальный центр в Житомирской области и детскую больницу. У меня запланирована большая встреча с врачами и медицинскими работниками», - отметил министр.