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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июль » 17 » 10:17:38

Министр здравоохранения сегодня приедет в Житомир

Сегодня, 10:17:38 1092 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Министр здравоохранения сегодня приедет в Житомир

 Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня посетит с рабочим визитом Житомирскую область. Глава Минздрава хочет посетить в Житомире центр экстренной медицинской помощи, перинатальный центр и детскую больницу.

Об этом он сообщил утром, 17 июля, во время брифинга.
 

«Я продолжаю свои поездки по регионам, чтобы видеть, что происходит в регионах, чтобы общаться с медицинскими работниками. Сегодня я посещу Житомирскую область, где обязательно посещу центр экстренной медицинской помощи. Вы знаете, что экстренная медицинская помощь является приоритетом, потому что 103 - это тот номер, который мы знаем с детства ... Для того, чтобы уверенность и доверие были еще больше, мы начали большими мощными шагами улучшать экстренную медицинскую помощь ... Я хочу посетить перинатальный центр в Житомирской области и детскую больницу. У меня запланирована большая встреча с врачами и медицинскими работниками», - отметил министр.


Напомним, Житомирский перинатальный центр имеет недофинансирование в размере 10 миллионов гривен. В Минздраве обещают до конца года закрыть бюджетную дыру.
Тэги: Степанов, министр, Житомир, Минздрав
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:58:29, Сегодня [Материал]
0

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