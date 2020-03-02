Главный санврач Украины проверил больницу в Житомире, готова ли она принимать зараженных коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 1 марта посетил госпитальные базы в Житомире, Ровно и Сарнах, которые были определены для приема пациентов с коронавирусом.
Как сообщил Ляшко в Facebook
, больницы были выбраны случайно и никто на местах не знал о его визите.
«Во всех больницах есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов», - написал он.
Виктор Ляшко заявил, что во всех трех больницах знают, что будут делать в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия.
По его словам, в житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии, также есть план на случай, как и где оказывать помощь большему количеству людей, какие отделения нужно переоборудовать.
«С уверенностью могу сказать - медицинская система Украины готова принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией»
, - сказал он.
По состоянию на 2 марта в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировали. Известно, что 4 украинцев заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка инфицировалась в Италии.
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