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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 2 » 07:56:06

Главный санврач Украины проверил больницу в Житомире, готова ли она принимать зараженных коронавирусом

Сегодня, 08:31:06 75 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главный санврач Украины проверил больницу в Житомире, готова ли она принимать зараженных коронавирусом

 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 1 марта посетил госпитальные базы в Житомире, Ровно и Сарнах, которые были определены для приема пациентов с коронавирусом.

Как сообщил Ляшко в Facebook, больницы были выбраны случайно и никто на местах не знал о его визите.
 

«Во всех больницах есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов», - написал он.


Виктор Ляшко заявил, что во всех трех больницах знают, что будут делать в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия.

По его словам, в житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии, также есть план на случай, как и где оказывать помощь большему количеству людей, какие отделения нужно переоборудовать.

«С уверенностью могу сказать - медицинская система Украины готова принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией», - сказал он.

По состоянию на 2 марта в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировали. Известно, что 4 украинцев заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка инфицировалась в Италии.
 




Тэги: больница, проверка, Житомир
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