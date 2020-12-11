В Житомирской области из ледяного плена освободили 7 грузовиков

Областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжает оказывать помощь водителям, которые из-за непогоды оказались в сложных ситуациях на дороге.
На сайте ГСЧС Житомирщины опубликована информация о том, что 11 декабря утром на автодороге Житомир-Сквира личный состав 5-й Государственной пожарно-спасательной части в течение трех часов буксировал 5 грузовых автомобилей, которые не могли самостоятельно двигаться по скользкой дороге.
Еще по одному грузовику отбуксировали спасатели в Бердичевском и Овручском районах.
Непогода обесточила населенные пункты
По состоянию на 14:00 в Житомирской области в результате ухудшения погодных условий были отключены от электроснабжения 58 населенных пунктов.
Больше всего отключений зафиксировали в Бердичевском, Брусиловском, Попельнянском, Чудновском, Барановском, Житомирском, Малинском, Новоград-Волынском, Радомышльском, Коростенском и Романовском районах Житомирской области.
Сейчас бригады РЭС работают над восстановлением электроснабжения.