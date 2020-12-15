Протесты ФОПов: на майдане Независимости между полицией и предпринимателями произошли столкновения. ФОТО

Сегодня в правительственном квартале Киева снова собрались представители бизнеса – которые отстаивают свои права на работу и заработок. Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП (ФОП-укр.), передает LIGA.net
.
Мирная акция протеста начиналась возле парламента. Затем протестующие пошли в Офис президента, где зажгли фаеры. Сейчас они на Майдане.
Между митингующими и полицией произошла стычка, когда протестующие пытались установить палатки. По данным полиции пострадали 40 полицейских.
"Участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики. В результате одного полицейского ударили по голове – и он потерял сознание. Еще около 40 – получили химические ожоги глаз", – сообщили в полиции.
Организатор митинга Сергей Доротич заявил по громкоговорителю, что среди ФОПов много травмированных. На Майдан вызывают "скорые".
Несколько палаток удалось установить. Участники акции перекрыли движение по Крещатику. Под парламентом сотни полицейских, которые следят за ситуацией. По периметру – усиленный режим охраны.
Со сцены участники акции заявили, что не планируют покидать центр.
Что было раньше
Украинские предприниматели движения #SaveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.
Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года
Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок.
ФОТО: REUTERS
Думаю, реальных ФОП там - два на сотню.
Номер, дата реєстрації:
1073 від 29.08.2019
Номер, дата акту
129-IX від 20.09.2019
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66303
Что тут думать? Конечно Коцюбко!
Между правилами и ценностями логическая цепочка никак не возникает?
Никто тут не победит. Проиграют все.
Слышали...
ща в какой магаз не зайди- напостой стандартная табличка стоит с надписью - терминал временно не работает)) очень давно временно не работает..
такие фопы государству не нужны, на уступки таким не надо идти.. и так зря ещё на год отсрочили.
http://zhzh.info/news/2020-03-23-42523
Якщо цікаво, то ось більш детально розбираються ці новації
https://hvylya.net/video/pochemu-krupnyj-biznes-unichtozhaet-fopov
И налоги ничуть не "величезні", обычные.
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/09/26/629469/
А вот примет из реальной жизни. Женщина, около 45 лет, много лет лет проработала на рынке на таких вот частников, торговала одеждой. За около 20 лет работы на рынке у нее официального стажа - 1,5 года. Как Вы думаете, эти ФОП скинутся ей на пенсию, когда время придет?
Про женщину. Ну, Вы тут ФОПы хаете, а женщина, которая позволяет с собой так обращаться работодателю - это для Вас типа нормально. Может не надо идти к такому ФОПу работать, может это плохой ФОП? Как обычно, суждения субъективные в качестве аргумента, кто-то сразу жертва, и кто-то преступник. А подумать?
А женщина - не она, так другая. Дело не в ней, а в ФОП, которые не хотят оформлять наёмных работников. В этом вся их "честная работа". Пройдите по Хлебному рынку, по киоскам вокруг Торгового центра. Там процентов 80 реализаторов работают без оформления.
Согласие работать неофициально сегодня предполагает что получаешь ЗП чуть выше, тоже сегодня. А пенсия это когда-то там. Но поныть это всегда пожалуйста.
без печенек нема майдана