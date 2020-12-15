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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 15 » 15:43:55

Протесты ФОПов: на майдане Независимости между полицией и предпринимателями произошли столкновения. ФОТО

Вчера, 16:11:55 1638 51 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Протесты ФОПов: на майдане Независимости между полицией и предпринимателями произошли столкновения. ФОТО

 Сегодня в правительственном квартале Киева снова собрались представители бизнеса – которые отстаивают свои права на работу и заработок. Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП (ФОП-укр.), передает LIGA.net.

Мирная акция протеста начиналась возле парламента. Затем протестующие пошли в Офис президента, где зажгли фаеры. Сейчас они на Майдане.



Между митингующими и полицией произошла стычка, когда протестующие пытались установить палатки. По данным полиции пострадали 40 полицейских. 
 

"Участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики. В результате одного полицейского ударили по голове – и он потерял сознание. Еще около 40 – получили химические ожоги глаз", – сообщили в полиции.




Организатор митинга Сергей Доротич заявил по громкоговорителю, что среди ФОПов много травмированных. На Майдан вызывают "скорые".

Несколько палаток удалось установить. Участники акции перекрыли движение по Крещатику. Под парламентом сотни полицейских, которые следят за ситуацией. По периметру – усиленный режим охраны.

Со сцены участники акции заявили, что не планируют покидать центр.


 

Что было раньше


Украинские предприниматели движения #SaveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года

Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок.





























ФОТО: REUTERS
Тэги: Майдан, Киев, протест, ФОП
Комментариев: 51
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:32:47, Вчера [Материал]
+2

Вот интересно - закон этот был принят ещё в 2015 году, а "праведный гнев" накрыл их только через 5 лет. Это до них доходит так долго, или массовики-затейники только сейчас объявились?
Думаю, реальных ФОП там - два на сотню.
viewer
9 Name Surname (viewer)   • 16:49:00, Вчера [Материал]
+3

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг

Номер, дата реєстрації:
1073 від 29.08.2019
Номер, дата акту
129-IX від 20.09.2019

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66303
Sams2
12 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:54:36, Вчера [Материал]
+1

Да, это изменения к тому закону. А если Вы в курсе, то вся эта бодяга тянется ещё с 11-го года.
viewer
18 Name Surname (viewer)   • 17:03:47, Вчера [Материал]
+1

Це ті зміни до податкового кодексу, які спричинили податковий майдан 2010?
TarasS
30 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:26:05, Вчера [Материал]
0

Звєріний оскал НЕПа.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:38:48, Вчера [Материал]
-7

Кто победит ?...конечно народ. Надо подумать кто будет в переходном правительстве от города Житомира. Они наступили на теже грабли. что и Янукович. Народ голодный и злой., а они пишут о затейниках.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:43:02, Вчера [Материал]
+2

"Надо подумать кто будет в переходном правительстве от города Житомира."

Что тут думать? Конечно Коцюбко!
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:50:22, Вчера [Материал]
-7

Согласен! Хотел занять пост Министра МВД но Шарий туда метит
TerminatorUA
13 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:55:11, Вчера [Материал]
+4

Да ну, ты должен убедить, что ты лучший!
AlexIvanov
19 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:05:12, Вчера [Материал]
-6

У Него больше лектората, чем у Коцюбко
TerminatorUA
26 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:11:35, Вчера [Материал]
+1

Не-не-не, кто такой Шарий? И кто такой Коцюбко! Генерал-осавул! Это чисто твоя должность. Так что Шарий идет гулять лесом.
AlexIvanov
28 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:22:05, Вчера [Материал]
-3

Вы Новогодние корпоративы уже заказали шалунишки?
TarasS
31 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:27:39, Вчера [Материал]
+2

А скільки коштує викликати Коцюбка у рясі Святого Міклоша?
AlexIvanov
34 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:44:27, Вчера [Материал]
0

А зачем Он Тебе в рясе? Ты что помирать собрался?
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:44:39, Вчера [Материал]
+2

В данном случае - скорее тупой. Или даже хуже - смешной. Это же надо было майдаунам надрываться на "евромайдане", если "европейские ценности" мы хотим, а вот европейские правила соблюдать - как-то не очень.
Между правилами и ценностями логическая цепочка никак не возникает?
Никто тут не победит. Проиграют все.
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:51:56, Вчера [Материал]
-6

Выхода нету....голод и нищета сделают своё дело. Я и не против. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Sams2
15 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:55:54, Вчера [Материал]
+2

"Куля в лоб, так куля в лоб".
Слышали...
AlexIvanov
21 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:07:56, Вчера [Материал]
-3

гильетину надо...Яценюки опять припрутся. Порох, Зубатый.Бабтист лупоглазый...всех там и порешить, как Чеуческу
Hoakina
6 Марина (Hoakina)   • 16:44:41, Вчера [Материал]
-2

На 2. Ваша підтримка багато про що говорить... і Ви не народ
AlexIvanov
23 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:10:29, Вчера [Материал]
-5

Я и есть тот самый народ который вас чиновников и кормит. Хватит. Сегодня с банка звонили предложили штуку баксов и заложить дом.
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:43:40, Вчера [Материал]
+2

Звіряче побиття буде?
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:46:58, Вчера [Материал]
0

Вот только "студентов" подвезут, "онижедетей".
bender123
8 vasya (bender123)   • 16:47:25, Вчера [Материал]
+3

какже сильно не хотят показывать государству свои обороты и выводить их с тени .. платить с них налоги...)))
ща в какой магаз не зайди- напостой стандартная табличка стоит с надписью - терминал временно не работает)) очень давно временно не работает..
такие фопы государству не нужны, на уступки таким не надо идти.. и так зря ещё на год отсрочили.
viewer
14 Name Surname (viewer)   • 16:55:49, Вчера [Материал]
-2

Панове, якщо РРО запровадять і цих ФОПів знищать через шмон податківців, то вас очікує зростання цін в супермаркетах (кажуть відсотків на 30%). Пробник був цьогоріч весною, закрили ринки, через неділю АТБ повідомляє, що піднімає ціни.
http://zhzh.info/news/2020-03-23-42523
Sams2
16 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:58:53, Вчера [Материал]
+3

Вы не могли бы хотя бы ориентировочно предоставить исходники, из которых Вы вывели 30% роста цен?
viewer
22 Name Surname (viewer)   • 17:09:26, Вчера [Материал]
-2

Це я чув оціночні судження, що знищення конкуренції від ФОПів призведе до росту цін на 10-30%.
Якщо цікаво, то ось більш детально розбираються ці новації
https://hvylya.net/video/pochemu-krupnyj-biznes-unichtozhaet-fopov
Sams2
24 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:10:32, Вчера [Материал]
+3

Оценочные суждения - это здорово... Убедительно.
Hoakina
38 Марина (Hoakina)   • 19:50:27, Вчера [Материал]
+1

На 22. Скажу більше, звісно, ФОПів лякає непрозорість процесів, а про що вони думали, коли обирали цю владу? навіть тендери згортають. Правильно, думали про ловити рибку в мутній воді, бо по великому рахунку злякалися євроінтеграції, бо поїхали і подивилися, хто не був до безвізу, що навіть лотошний продавець в ЄС має касовий апарат. І максимум прибутку до 8% з обороту. От і подумали, нах та євроінтеграція, вертаємося взад... от і вернулися. Згортати ці процеси не будуть, бо зрозуміли, що можна заробити на дурнях.
Admiral8
42 Papa (Admiral8)   • 21:50:11, Вчера [Материал]
0

неправильно. правильно - зробити як у європі 50-100 років без податків, потім суттєво багатіє середній клас, І ТІЛЬКИ ПОТІМ фіскалізація і величезні податки. У нас хочуть ОДРАЗУ фіскалізація величезні податки ніщім фопам на шию. буде капець полюбому. немає жодної країни де б фіскалізація і податки вивели бідних в достаток і наповнили бюджет. Є повно прикладів де навпаки зменшення податків наповнює бюджет.
Sams2
44 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:03:30, Вчера [Материал]
0

Ну почему - сразу? Несколько лет уже это всё тянется, было время подготовиться.
И налоги ничуть не "величезні", обычные.
Hoakina
37 Марина (Hoakina)   • 19:46:09, Вчера [Материал]
+1

На 14. На жаль, я бачу зростання цін на базарі і у ФОПів, які в порівняння не йдуть з цінами АТБ. Більше того, малий бізнес - це виживання, а не жирування, як часто у нас трапляється. Це самозайнятість для вільних художників, які просто не хочуть на дядю працювати. У нас же (не всі, звісно) ФОПи живуть па багатаму, ще й щімлять власних працівників. Часи надприбутків пройшли, коли купив яйця в Сільпо по 15, а на базарі через дорогу продав по 25. Люди збідніли, тому ходять в АТБ, там реально дешевше і дають вибрати. Зауважу, я саме про базарників, щодо інших секторів, то більшість працює чесно і не жирує.
Alex_BeNDeR
41 Alex_BeNDeR (Alex_BeNDeR)   • 21:49:03, Вчера [Материал]
0

Ну, це поки що. Не буде конкуренції - маркети між собою будут домовлятися і ставити ті ціни, які їм буде треба.
Sams2
45 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:04:24, Вчера [Материал]
0

Так как раз они между собой и конкурируют.
Alex_BeNDeR
46 Alex_BeNDeR (Alex_BeNDeR)   • 22:05:57, Вчера [Материал]
0

Так пусть конкурируют, в чем проблема? Ниже цены - лучше покупателю. Плохо когда монополизм.
Sams2
47 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:19:53, Вчера [Материал]
+1

Так и я про то. Так же и ФОПы - снизят цены, чтобы люди шли к ним.
AlexIvanov
17 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:03:05, Вчера [Материал]
-5

А что людям умереть с голоду? Все супермаркеты открыты. а людей закрыли. У нас в Житомире Кромберг енд Шуберт работает в три смены три тысячи людей ежедневно на предприятии общаются . обедают и ничего!????
Sams2
20 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:07:44, Вчера [Материал]
+3

А они точно умирают? Или просто налоги платить не хотят?
viewer
25 Name Surname (viewer)   • 17:11:29, Вчера [Материал]
-2

Ось в статті картинка, про те, хто не платить податки, порівняйте де там ФОПи
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/09/26/629469/
AlexIvanov
27 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:16:00, Вчера [Материал]
-4

На 20 .Послушай вот Тебя читают люди. Неужели они тупые? Нет. Ну тогда зачем пургу несёш
AlexIvanov
29 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:24:48, Вчера [Материал]
-3

На 20. а с чего они будут налоги платить . им ведь не дают заработать7 Что почку продать или дом заложить?
Sams2
39 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:01:00, Вчера [Материал]
+2

Да кто тебе сказал, что не дают работать? Работай на здоровье! Только честно. А вот это их как раз не устраивает. Они хотят европейские ценности без европейских правил.
Alex_BeNDeR
43 Alex_BeNDeR (Alex_BeNDeR)   • 22:01:16, Вчера [Материал]
0

Вы работали? Не в интернете за бугор писать тексты, оформленным как ФОП, а на офф-лайн рынке Украины. Если государство снизит давление на малый бизнес, тогда сами ФОПы будут стремиться к прозрачности, лишь бы их бизнес был стабилен. В реалиях действительной конкуренции, особенно со стороны больших компаний, которые могут позволить себе демпинговать рынок, ФОПы вынуждены "вилять" чтоб иметь вообще какие-то доходы. И никуда эти виляния не денутся пока государство не начнет мотивировать к прозрачности, а не бить розгой по шее. Налоги вопрос долгосрочный, а поднятие цен - минимально короткосрочный. Для европейских ценностей нужен европейский рынок, где малый бизнес для государства стоит в приоритете, а не в ранге вымирающих холопов, которые мешкаются под ногами. Почему постоянно кошмарят малый бизнес? Задайтесь этим вопросом. Тогда как крупный бизнес стабилен и там все прекрасно, никто не бастует, никого не трогают.
Sams2
48 Семенюк Александр (Sams2)   • 22:41:56, Вчера [Материал]
+1

Так а в чём этот "кошмар" для малого бизнеса? Что такого страшного им предложили сделать? Честно работать, вести учет и платить налоги? В чём "ужас" для малого бизнеса? Разве для них установили какие-то увеличенные ставки налогообложения? Нет. А может Вы всерьез думаете что какой-нибудь ФОП из Хмельницкого едет на несколько дней в Киев на митинг, и тратит 4-5 тысяч гривен на поездку, и протестует против приобретения РРО за точно такие же деньги?
А вот примет из реальной жизни. Женщина, около 45 лет, много лет лет проработала на рынке на таких вот частников, торговала одеждой. За около 20 лет работы на рынке у нее официального стажа - 1,5 года. Как Вы думаете, эти ФОП скинутся ей на пенсию, когда время придет?
Alex_BeNDeR
49 Alex_BeNDeR (Alex_BeNDeR)   • 22:54:35, Вчера [Материал]
0

Событие, о котором статья - скорее всего показуха-заказуха, политический прессинг. Нет, я и правда не думаю что "какой-нибудь ФОП из Хмельницкого едет на несколько дней в Киев на митинг, и тратит 4-5 тысяч гривен на поездку". "Кошмар" в довольно серьезном налогообложении как для ситуации на рынке Украины, если это давление уменьшить - дела пойдут лучше, а налогов количественно будет платиться больше (я убежден).

Про женщину. Ну, Вы тут ФОПы хаете, а женщина, которая позволяет с собой так обращаться работодателю - это для Вас типа нормально. Может не надо идти к такому ФОПу работать, может это плохой ФОП? Как обычно, суждения субъективные в качестве аргумента, кто-то сразу жертва, и кто-то преступник. А подумать?
Sams2
50 Семенюк Александр (Sams2)   • 23:20:28, Вчера [Материал]
0

Да в каком таком серьёзном? Самом обычном. Никаких завышенных ставок.
А женщина - не она, так другая. Дело не в ней, а в ФОП, которые не хотят оформлять наёмных работников. В этом вся их "честная работа". Пройдите по Хлебному рынку, по киоскам вокруг Торгового центра. Там процентов 80 реализаторов работают без оформления.
Alex_BeNDeR
51 Alex_BeNDeR (Alex_BeNDeR)   • 23:33:50, Вчера [Материал]
0

Подождите. Так почему эти работники идут на неофициальную работу? Под дулом пистолета что ли? ФОПы не хотят, а эти значит хотят. Ну, да, ясно, понятно. Если всех всё устраивает, то в чем проблема, какие к ФОПам претензии? Ну, не устраивайся на ЗП в конверте, либо сообщай куда надо что работодатель нарушает трудовой кодекс. В конце-концов, кто запрещает открыть свой ФОП и делать всё то же самое, только не работать на кого-то? Продавец знает суть работы от и до, и где товар берется, и как, и что. 20 лет на рынке работодатель типа обдирает, а завтра внезапно он женщину эту оформит официально и будет платить ей минималку - эта женщина сама на майдан побежит.

Согласие работать неофициально сегодня предполагает что получаешь ЗП чуть выше, тоже сегодня. А пенсия это когда-то там. Но поныть это всегда пожалуйста.
SlavaNibiru
32 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:31:23, Вчера [Материал]
+6

Чи не забагато честі називати базарних бариг, що всіма силами гальмують прогрес - "бізнесменами"?
AlexIvanov
36 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:05:38, Вчера [Материал]
-4

На 32. Вот они как раз и есть бизнесмены. А вот депутат Мойсеев и есть барыга и крысак
фюрер
33 фюрер (фюрер)   • 17:58:33, Вчера [Материал]
+2

Эта публика голосовала за сказочного лисапедиста
AlexIvanov
35 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:56:20, Вчера [Материал]
-2

Кто-то голосовал за лисапедиста. а кто-то за ананиста. в итоге народ об.бали. хочу отметить. что вертушки вернули на место в виде живых нац.гвардейцев. ты не зайдёш ни в одно гос.здание. Чиновники эти здания считают своей собственностью. Холопов не пускают. Идёт грабёж: янтаря, леса. титана, ильменита.песка. гранита,воды. земли. лекарств, и органов мёртвых. Живые люди никому не нужны.
pushistik13
40 Пушистик (pushistik13)   • 21:19:42, Вчера [Материал]
+1

сдулись уже
без печенек нема майдана
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