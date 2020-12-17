Житомирские спасатели провели учения в «Эпицентре»: тушили условный пожар. ФОТО

"Действия спасателей во время сегодняшних учений оцениваю удовлетворительно. Ведь главной целью тренировок была отработка умений и навыков по ликвидации пожаров на объектах торговли. Несмотря на карантин в стране, наши пожарные постоянно поддерживают боевую готовность и профессионализм. Считаю, что в этот день им удалось оттренировать спасение людей на объектах с массовым пребыванием людей, изучить пожарно-тактическую характеристику нового объекта, который открылся в городе только в середине этого года. Также спасатели могли проверить исправность противопожарного водоснабжения, действия персонала по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения и взаимодействие подразделений ГСЧС с другими специализированными службами Житомира", - отметил заместитель начальника Управления ГСЧС Украины в Житомирской области Олег Держанивский.