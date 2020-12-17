Житомирские спасатели провели учения в «Эпицентре»: тушили условный пожар. ФОТО

В Житомире спасатели ликвидировали условный пожар в торговом центре "Эпицентр". Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба управления ГСНС в Житомирской области.
"16 декабря по номеру "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в магазине "Садовый центр", который расположен на территории торгового центра "Эпицентр" в г. Житомире. Также сообщалось о том, что работниками магазина уже проведена эвакуация, но в помещении еще могут находиться люди. Именно по такому замыслу пожарно-спасательные подразделения Житомирского гарнизона проводили тренировочные тактико-специальные учения на объекте с массовым пребыванием людей"
, - информирует ГСЧС.
Разведкой было установлено, что "пожар" возник в помещении указанного магазина на площади 75 кв. м. Обслуживающий персонал из-за легкой паники не смог четко сформулировать - сколько людей могло остаться в здании. Второе отделение спасателей, которое было привлечено на вызов, получило задание о непосредственном тушении пожара, третье - защищать смежные помещения и несущие конструкции. Еще одно отделение было скоординировано на удаление дыма из помещения с помощью дымососа.
Звено газодымозащитной службы эффективно провело поисково-спасательные работы, отыскав в здании двух пострадавших, которые не могли выбраться самостоятельно. Их вывели на свежий воздух и передали специалистам медицины катастроф. Остальные три отделения пожарных оперативно потушили пожар и не допустили дальнейшего распространения.
"Действия спасателей во время сегодняшних учений оцениваю удовлетворительно. Ведь главной целью тренировок была отработка умений и навыков по ликвидации пожаров на объектах торговли. Несмотря на карантин в стране, наши пожарные постоянно поддерживают боевую готовность и профессионализм. Считаю, что в этот день им удалось оттренировать спасение людей на объектах с массовым пребыванием людей, изучить пожарно-тактическую характеристику нового объекта, который открылся в городе только в середине этого года. Также спасатели могли проверить исправность противопожарного водоснабжения, действия персонала по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения и взаимодействие подразделений ГСЧС с другими специализированными службами Житомира", - отметил заместитель начальника Управления ГСЧС Украины в Житомирской области Олег Держанивский.