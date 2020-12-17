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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 17 » 15:51:26

Водоканал хочет взять кредит у Всемирного банка и поднять тариф в 2022 году

Вчера, 16:11:57 1029 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал хочет взять кредит у Всемирного банка и поднять тариф в 2022 году

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в случае получения кредита Всемирного банка в размере 3,5 млн долларов.

Каким именно будет  повышение тарифа зависит от того, построят ли в городе большой канализационный коллектор, информирует "Суспільне".

По словам директора КП "Житомирводоканал" Андрея Никитина, существующий канализационный коллектор находится в катастрофическом состоянии и создает экологические проблемы в городе. Если построят новый, то он соединит насосную станцию ​​с очистными сооружениями канализации и позволит переправить все стоки города на очистные сооружения по улице Промышленной.

Сейчас в Житомире работают очистные сооружения канализации №1 и №2, а функционирование единой очистной площадки сэкономит средства - 20 млн гривен в год.

Никитин говорит, что влияние на тариф, в случае получения еще одного кредита, будет в 2022 году, но его размер может быть двух вариантов.
 

"Если мы закрываем очистные сооружения канализации №1 и переправляем все стоки на очистные сооружения канализации №2, то получим 0,69 гривен дополнительных средств в тариф. А если мы этого не сделаем, то придется эксплуатировать две площадки очистных сооружений и тогда нагрузка на тариф составит 1,57 гривен дополнительных средств", - отметил директор КП "Житомирводоканал".


Напомним, в Житомир из Германии прибыли новые насосные агрегаты для главной канализационной станции города. На реконструкцию главной канализационной насосной станции города КП "Житомирводоканал" получил грант в размере 2,8 млн евро.
Тэги: водоканал, кредит, тариф
Комментариев: 5
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:28:39, Вчера [Материал]
+8

Да подумаешь, 300 тыс на рекламу, еще на что-то... Просрал деньги - взял кредит, поднял цены, и продолжаешь. Бизнесмен, твою мать.
melan
2 melan (melan)   • 16:30:40, Вчера [Материал]
+4

.....сэкономит средства - 20 млн гривен в год....

вот пускай этими средствами и рассчитываются с кредитом, а то привыкли за счет граждан.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:45:16, Вчера [Материал]
+1

Продают. Долговая яма. Никитин +Сухомлин. Что выбрали то и пейте.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:55:16, Вчера [Материал]
+1

Раньше бегал и сознание терял Серёга, а теперь сознание будете терять вы.
SAT
5 Nostradamus (SAT)   • 20:47:43, Вчера [Материал]
0

Вже недомер один раз брав кредит на реконструкцію очисних споруд на Заході і слізно запевняв, що тариф через це не виросте. Чому виріс тариф торік- тут багато писалося - через наявність кредиту і необхідність його погашення. Тепер ще один кредит ? !!! А що, перший вже погасили ?!!!
Ще невідомо що через місяць-два заспіває Грінбін з вивозом сміття. Всі його машини в лізінгу, здається від німців. Перша платіжка вже з найобкою ( вибачайте за матюк )
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