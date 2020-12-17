Водоканал хочет взять кредит у Всемирного банка и поднять тариф в 2022 году

"Если мы закрываем очистные сооружения канализации №1 и переправляем все стоки на очистные сооружения канализации №2, то получим 0,69 гривен дополнительных средств в тариф. А если мы этого не сделаем, то придется эксплуатировать две площадки очистных сооружений и тогда нагрузка на тариф составит 1,57 гривен дополнительных средств", - отметил директор КП "Житомирводоканал".