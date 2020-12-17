Водоканал хочет взять кредит у Всемирного банка и поднять тариф в 2022 году

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в случае получения кредита Всемирного банка в размере 3,5 млн долларов.
Каким именно будет повышение тарифа зависит от того, построят ли в городе большой канализационный коллектор, информирует "Суспільне
".
По словам директора КП "Житомирводоканал" Андрея Никитина, существующий канализационный коллектор находится в катастрофическом состоянии и создает экологические проблемы в городе. Если построят новый, то он соединит насосную станцию с очистными сооружениями канализации и позволит переправить все стоки города на очистные сооружения по улице Промышленной.
Сейчас в Житомире работают очистные сооружения канализации №1 и №2, а функционирование единой очистной площадки сэкономит средства - 20 млн гривен в год.
Никитин говорит, что влияние на тариф, в случае получения еще одного кредита, будет в 2022 году, но его размер может быть двух вариантов.
"Если мы закрываем очистные сооружения канализации №1 и переправляем все стоки на очистные сооружения канализации №2, то получим 0,69 гривен дополнительных средств в тариф. А если мы этого не сделаем, то придется эксплуатировать две площадки очистных сооружений и тогда нагрузка на тариф составит 1,57 гривен дополнительных средств", - отметил директор КП "Житомирводоканал".
Напомним, в Житомир из Германии прибыли новые насосные агрегаты
для главной канализационной станции города. На реконструкцию главной канализационной насосной станции города КП "Житомирводоканал" получил грант в размере 2,8 млн евро.
вот пускай этими средствами и рассчитываются с кредитом, а то привыкли за счет граждан.
Ще невідомо що через місяць-два заспіває Грінбін з вивозом сміття. Всі його машини в лізінгу, здається від німців. Перша платіжка вже з найобкою ( вибачайте за матюк )