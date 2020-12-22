Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 22 » 12:59:51

Под стенами Житомирской ОГА студенты требовали увольнения министра Шкарлета. ФОТО

Вчера, 13:09:51 1128 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под стенами Житомирской ОГА студенты требовали увольнения министра Шкарлета. ФОТО

 Вечером 21 декабря молодые житомиряне пришли к зданию Житомирской облгосадминистрации, чтобы присоединиться к всеукраинской акции «Стоп Шкарлет - не дадим убить образование».

Подавляющее большинство участников - студенты местных вузов, которые выступают против нового министра образования Сергея Шкарлета, передает издание Житомир инфо.

Молодые люди принесли с собой плакаты с надписями «Стоп Шкарлет», «Нам не нужен такой министр» и другие.

По словам организаторов всеукраинской акции - ОО «Украинские студенты за свободу», подобные протестные акции пройдут во многих областных центрах Украины.
 

Назначение Шкарлета


17 декабря Верховная Рада приняла Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. «За» 226 проголосовали нардепов.

Шкарлет с 25 июня исполнял обязанности министра образования и науки. Перед тем возможное назначение ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета министром подняло волну возмущения среди активистов и в СМИ.

Шкарлета обвиняет в том, что многие его научные работы содержат плагиат. Также есть вопросы по связям с Партией регионов.









ФОТО: Житомир инфо
Тэги: протест, Министр образования, Житомир, Шкарлет
Комментариев: 6
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 13:14:40, Вчера [Материал]
0

Масштабненько)))
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:25:23, Вчера [Материал]
-5

Очень интересно, а какого результата они ожидали от своей дебильной акции? Что Житомирская ОГА снимет Шкарлета с должности?
німанд
3 Niemand (німанд)   • 13:51:21, Вчера [Материал]
0

А як розуміти фразу "Ні декрадації освіти"?
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:56:35, Вчера [Материал]
-6

А это интеллектуальный уровень "протестующих".
Hoakina
6 Марина (Hoakina)   • 15:30:38, Вчера [Материал]
+2

На 3. Від слова красти
Hoakina
5 Марина (Hoakina)   • 15:29:23, Вчера [Материал]
+4

Табачник був розумніший свого протеже. Його докторська - це монографія, якої нема. А цей навіть до такого не додумався, тупо здер чуже. Ну що, хоч посміялися?
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