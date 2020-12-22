Под стенами Житомирской ОГА студенты требовали увольнения министра Шкарлета. ФОТО

Вечером 21 декабря молодые житомиряне пришли к зданию Житомирской облгосадминистрации, чтобы присоединиться к всеукраинской акции «Стоп Шкарлет - не дадим убить образование».
Подавляющее большинство участников - студенты местных вузов, которые выступают против нового министра образования Сергея Шкарлета, передает издание Житомир инфо
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Молодые люди принесли с собой плакаты с надписями «Стоп Шкарлет», «Нам не нужен такой министр» и другие.
По словам организаторов всеукраинской акции - ОО «Украинские студенты за свободу», подобные протестные акции пройдут во многих областных центрах Украины.
Назначение Шкарлета
17 декабря Верховная Рада приняла Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. «За» 226 проголосовали нардепов.
Шкарлет с 25 июня исполнял обязанности министра образования и науки. Перед тем возможное назначение ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета министром подняло волну возмущения среди активистов и в СМИ.
Шкарлета обвиняет в том, что многие его научные работы содержат плагиат. Также есть вопросы по связям с Партией регионов.
ФОТО: Житомир инфо