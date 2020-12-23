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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 23 » 16:16:06

На утреннюю электричку до Киева можно будет добраться на троллейбусе: ТТУ откорректирует графики

Вчера, 16:38:06 1135 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На утреннюю электричку до Киева можно будет добраться на троллейбусе: ТТУ откорректирует графики

 В Житомире откорректируют графики движения троллейбусов, чтобы те успевали довезти и забрать людей с электрички Житомир-Киев. Об этом 23 декабря в комментарии "Суспільне" рассказал начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Подпокровный.

По словам Подпокровного, сейчас доехать на электричку есть чем, но не из всех районов Житомира.
 

"С утра до электрички "Житомир-Киев", которая отправляется в 05.10 утра, у нас доезжает троллейбус №4 и №3. То есть, можно уже из Богунии, из центра, из Крошни добраться до вокзала в то время. Сейчас ТТУ работает над графиками других маршрутов, чтобы и из других районов, там, где у нас ходят троллейбусы, можно было утром добраться до электрички. Такая же ситуация и в вечернее время прибытия электрички на 22.19 - у нас на 22.30 запланированы троллейбусы, чтобы уже забрать людей с электрички. Поэтому подъезд есть, но пока не из всех районов. Также мы работаем сейчас и по другим автобусам и маршруткам, которые курсируют через железнодорожный вокзал, чтобы спланировать утренние выезды. Ну, и у троллейбуса №15 также должны разработать новые графики - он начнет работать так, чтобы на 5:00 утра быть уже в районе железнодорожного вокзала", - отметил начальник управления.


Константин Подпокровный добавил, что откорректировать графики планируют до конца текущей недели, после чего они будут поданы на согласование.

Как сообщал "Журнал Житомира", с 23 декабря возобновил свое движение электропоезд по маршруту Киев-Житомир-Киев.
Тэги: электричка, Житомир, ТТУ, троллейбус, вокзал
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