На утреннюю электричку до Киева можно будет добраться на троллейбусе: ТТУ откорректирует графики

"С утра до электрички "Житомир-Киев", которая отправляется в 05.10 утра, у нас доезжает троллейбус №4 и №3. То есть, можно уже из Богунии, из центра, из Крошни добраться до вокзала в то время. Сейчас ТТУ работает над графиками других маршрутов, чтобы и из других районов, там, где у нас ходят троллейбусы, можно было утром добраться до электрички. Такая же ситуация и в вечернее время прибытия электрички на 22.19 - у нас на 22.30 запланированы троллейбусы, чтобы уже забрать людей с электрички. Поэтому подъезд есть, но пока не из всех районов. Также мы работаем сейчас и по другим автобусам и маршруткам, которые курсируют через железнодорожный вокзал, чтобы спланировать утренние выезды. Ну, и у троллейбуса №15 также должны разработать новые графики - он начнет работать так, чтобы на 5:00 утра быть уже в районе железнодорожного вокзала", - отметил начальник управления.