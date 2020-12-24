В Житомире проходят последние в этом году сессии городского совета и облсовета: прямые трансляции

Сегодня, 24 декабря, в Житомире проходят последние в этом году сессии Житомирского городского совета и Житомирского областного совета.
Во время заседаний депутаты должны принять городской и областной бюджеты на 2021 год.
Сессия городского совета началась в 9:00. Депутаты уже успели принять ряд решений. На Youtube проходит онлайн-трансляция из сессионного зала.
Заседание областного совета началось с задержкой в 10:30. На рассмотрение депутатского корпуса кроме вопроса об областном бюджете, вносятся утверждения ряда областных программ, изменения в проекты решений, депутатские обращения и планы областного совета на I полугодие 2021 года.
Всего депутаты должны рассмотреть 51 вопрос. Видеотрансляция сессии облсовета также есть на Youtube.