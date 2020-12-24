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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 24 » 10:26:51

В Житомире проходят последние в этом году сессии городского совета и облсовета: прямые трансляции

Сегодня, 10:46:22 237 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире проходят последние в этом году сессии городского совета и облсовета: прямые трансляции

 Сегодня, 24 декабря, в Житомире проходят последние в этом году сессии Житомирского городского совета и Житомирского областного совета.

Во время заседаний депутаты должны принять городской и областной бюджеты на 2021 год.

Сессия городского совета началась в 9:00. Депутаты уже успели принять ряд решений. На Youtube проходит онлайн-трансляция из сессионного зала.
 

Заседание областного совета началось с задержкой в ​​10:30. На рассмотрение депутатского корпуса кроме вопроса об областном бюджете, вносятся утверждения ряда областных программ, изменения в проекты решений, депутатские обращения и планы областного совета на I полугодие 2021 года.

Всего депутаты должны рассмотреть 51 вопрос. Видеотрансляция сессии облсовета также есть на Youtube.
 
Тэги: облсовет, бюджет, сессия, горсовет, Житомир
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