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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 30 » 09:50:48

В Житомире возле скандальной заправки UPG самовольно срезали деревья. ФОТО

Вчера, 10:21:01 4378 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире возле скандальной заправки UPG самовольно срезали деревья. ФОТО

 В Житомире на проспекте Независимости возле автозаправочной станции "UPG" самовольно срезали деревья.

Ни исполком, ни инспекция по благоустройству разрешение на удаление зеленых насаждений не давали, информирует сайт Вголос.Zt.

"Заместитель руководителя инспекции Татьяна Степаницкая рассказала, что комиссия инспекции выезжала на место. Она также подтвердила, что никакого разрешения на срезку деревьев ни исполком, ни инспекция не выдавали", - говорится в сообщении.

По результатам проверки представители коммунального предприятия обратились в государственную экологическую инспекцию.

Напомним, заправку "UPG" на проспекте Независимости, 29 открыли летом 2020 года. Её строительство сопровождалось протестами и скандалами.



ФОТО: Вголос.Zt
Тэги: заправка, Житомир, деревья
Комментариев: 11
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:43:43, Вчера [Материал]
+4

Заправка UPG - это самое яркая составляющая коррупции, в конгломерат которой входит мерия, сборщик взяток депутат города Житомира Мойша Моисеев, суды, ДАБИ, экослужбы. Но во всем этом бардаке на местах и во всей Стране виноваты граждане . К примеру, недавно были выборы. Вас, жителей микрорайона гормолзавод, где построили эту незаконную заправку, отстаивал, как волонтер юрист Мелешко полтора года. И самое интересное, довольно успешно. А вы не пошли на выборы, когда он баллотировался в меры города, когда ваши шли в депутаты. А проголосовали за Мелешко всего 118 жителей. Теперь пожинаете то, что посеяли. И вы и ваши дети и ваши внуки.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:45:31, Вчера [Материал]
-4

В этом районе проживают вокруг заправки 2000 людей, могли по кирпичу разобрать эту заправку, если бы вышли все. Странные вы какие-то люди.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:52:59, Вчера [Материал]
+1

На (Жукова) героев Десантников происходит т оже самое, что и на UPG. Возглавляет все это Борька - янтарный барон. Смотрел на видео на этих военных пенсионеров десантников, как вам угрожал Розентблат, и не увидел десантников. После угроз Розенблата надо было сразу бить в табло и забор снести, пока он не начал строить. После средней тяжести наступает уголовное наказание, если вы выбьете три зуба подряд, а если один или два, то нет, а если мосты повыбивать, то это вообще мелкое хулиганство. Я не призываю вас выбивать зубы, я бесплатно вас юридически просвещаю. Хотя, что вас консультировать, плебеи, за себя постоять не можете.
Pound
4 Life is life (Pound)   • 12:00:29, Вчера [Материал]
+1

А чому не сказали, що відразу насадили нові дерева?
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:16:01, Вчера [Материал]
+2

Дерева ніхто не садить, можливо Ви маєте на увазі садженці? А до дерев їм ще рости років сто. Вони їх позбавили не тільки дитячого майданчику, а й свіжого повітря, бо дерева виділяють кисень, по перше. А по-друге вони відкрили до шуму у квартири мешкаців цих будинків. Дерева ці називаються антішумові. А по-третє, ЮПіДжі має на увазі усіх мешканців цих будинків. І не тільки ЮПіДжі має на увазі усіх мешканців, а й мер і депутати ЖМР.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 12:28:57, Вчера [Материал]
0

И? Выпишут штраф и дело в шляпе. ЮПГ все устраивает. Возьмите назло им залейте бетонные стены там чтобы закрыть вид на заправку. Пусть мучаются) А развалят - в судебном порядке заставить отстроить назад бетонную стену.
Marine
7 Руслана (Marine)   • 14:37:22, Вчера [Материал]
+3

UPG - всех вертели и это они уже давно показали. Это было ожидаемо.
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 17:23:55, Вчера [Материал]
0

які дебіли керують тою заправкою... що ті дерева заважали? кому треба, той побачить. Прям вид на Колізей закривали... тьху.
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 19:50:12, Вчера [Материал]
-1

а как по мне - нормально сделали, деревья не плясали с общим видом
правда в результате какая-то очередная новомехалка получилась...
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:54:06, Сегодня [Материал]
+1

Чтоб Тебе все деревья вокруг дома повырезали....каки у Тебья были бы впечатления???
MAS-ter
10 Mast (MAS-ter)   • 11:47:00, Сегодня [Материал]
+1

Настоящий хозяин города - бабло. У Юпиджишников бабла хватает. Они Сухомлина через Мойсеева в день по пять раз за тридцать серебренников покупают. А сухой всех депутатишек покупает ларьками и участками земли. Такой вот круг заднеприводных.
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