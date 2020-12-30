В Житомире возле скандальной заправки UPG самовольно срезали деревья. ФОТО

В Житомире на проспекте Независимости возле автозаправочной станции "UPG" самовольно срезали деревья.
Ни исполком, ни инспекция по благоустройству разрешение на удаление зеленых насаждений не давали, информирует сайт Вголос.Zt
.
"Заместитель руководителя инспекции Татьяна Степаницкая рассказала, что комиссия инспекции выезжала на место. Она также подтвердила, что никакого разрешения на срезку деревьев ни исполком, ни инспекция не выдавали"
, - говорится в сообщении.
По результатам проверки представители коммунального предприятия обратились в государственную экологическую инспекцию.
Напомним, заправку "UPG" на проспекте Независимости, 29 открыли летом 2020 года. Её строительство сопровождалось протестами и скандалами
.
ФОТО: Вголос.Zt
правда в результате какая-то очередная новомехалка получилась...