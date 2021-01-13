На Житомирщине СБУ изъяла 55 кг отборного янтаря, который хотели вывезти в Азию. ФОТО

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальный сбыт оптовых партий янтаря крупных фракций в страны Восточной Азии.
По данным предварительного следствия, противоправный бизнес организовали двое жителей города Новоград-Волынский.
"В течение нескольких лет дельцы скупали "солнечный камень" у нелегальных копателей из северных областей Украины. После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам", - информирует пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.
По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 миллиона гривен. Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников и хранения янтаря.
"Во время следственных действий изъято более 55 килограммов крупных фракций янтаря-сырца, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет до миллиона гривен"
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В настоящее время нелегальный янтарь направлен для проведения соответствующих экспертиз.