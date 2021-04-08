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СБУ задержала на Житомирщине «янтарного бизнесмена»: изъяли более 50 кг камней. ФОТО

Сегодня, 10:15:03 618 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ задержала на Житомирщине «янтарного бизнесмена»: изъяли более 50 кг камней. ФОТО

 На Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили предпринимателя, участника группировки, которая занимается оптовым сбытом за границу отборного янтаря. У мужчины изъяли более 50 кг камней.

«По оперативным данным, среди клиентов «янтарного бизнесмена» - фигуранты ранее открытых СБУ уголовных производств, занимающихся скупкой янтаря, обработкой и нелегальным вывозом изделий и украшений из «солнечного камня» в страны Восточной Азии», - информирует Управления СБ Украины в Житомирской области.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве правоохранители провели санкционированный обыск в домовладении частного предпринимателя в г. Новоград-Волынский. Правоохранители изъяли:
 
  • 56 килограммов янтаря-сырца, расфасованного на фракции, минимальной оценочной стоимостью 215 000 гривен;
  • орудие для приема-скупки янтаря;
  • черновые записи дельца.

Фигуранту уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

«Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному промыслу», - добавляет СБУ. 







Фото: СБУ
Тэги: СБУ, Житомирская область, янтарь
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