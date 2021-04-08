СБУ задержала на Житомирщине «янтарного бизнесмена»: изъяли более 50 кг камней. ФОТО

На Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили предпринимателя, участника группировки, которая занимается оптовым сбытом за границу отборного янтаря. У мужчины изъяли более 50 кг камней.
«По оперативным данным, среди клиентов «янтарного бизнесмена» - фигуранты ранее открытых СБУ уголовных производств, занимающихся скупкой янтаря, обработкой и нелегальным вывозом изделий и украшений из «солнечного камня» в страны Восточной Азии»
, - информирует Управления СБ Украины в Житомирской области.
В рамках досудебного расследования в уголовном производстве правоохранители провели санкционированный обыск в домовладении частного предпринимателя в г. Новоград-Волынский. Правоохранители изъяли:
- 56 килограммов янтаря-сырца, расфасованного на фракции, минимальной оценочной стоимостью 215 000 гривен;
- орудие для приема-скупки янтаря;
- черновые записи дельца.
Фигуранту уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.
«Продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному промыслу»
, - добавляет СБУ.
Фото: СБУ